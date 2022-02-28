Накормил оккупантов — получил подозрение о госизмене: судьба мэра Купянска

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Городской голова Купянска (Харьковская область) Геннадий Мацегора ("Оппозиционная платформа — За жизнь"), который 27 февраля объявил о переходе к сотрудничеству с прибывшими в его город российскими оккупантами, получил подозрение о госизмене.
Об этом сообщила генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова на своей странице в фейсбуке.
Покормил
"Харьковская областная прокуратура оперативно и по закону отреагировала на действия мэра Купянска. Ему сообщили о подозрении в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины представителем власти и в государственной измене", – говорится в сообщении.
По данным прокуратуры, 27 февраля купянский городской голова предложил командованию вооруженных сил России предоставить поддержку и материальное обеспечение. Мэр обеспечил захватчиков транспортом, жильем, топливом и едой.
"Из-за его действий территория Купянска вышла из административного подчинения органам государственно власти Украины", – говорится в заявлении генпрокурора.
Передумал
Однако недолго прислуживал россиянам – несколько часов назад Мацегора отрекся от российской власти, заявив что предыдущий его ролик был призван избежать кровопролития в его городе, в котором, почему-то даже нет территориальной обороны. "Слава Украине!" так и не сказал в конце своей речи.
Обстановка
- В Харьковской области по обвинению в государственной измене задержали мэра города Пивденное Александра Брюханова.
- Российские войска уже несколько часов обстреливают Харьков. От обстрела "Градами" по жилому массиву погибла целая семья.
- Комендантский час в Киеве с сегодняшнего дня продлится с 20:00 до 07:00. Об этом сообщает пресс-служба КГГА.
- Советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил, что армия оккупантов в районе Ирпеня понесла огромные потери – около 200 единиц техники и около трех тысяч солдат.
- Генштаб Украины озвучил количество уничтоженной техники и солдат оккупанта после четырех дней полномасштабной войны. Количество уничтоженной техники уже превышает тысячу единиц, а живой силы – больше пяти тысяч.
- Россия ничего не сообщает своим гражданам о погибших на развязанной ею братской войне.