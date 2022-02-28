Нагодував окупантів — отримав підозру про держзраду: доля мера Куп'янська

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Міський голова Куп'янська (Харківська область) Геннадій Мацегора ("Опозиційна платформа – За життя"), який 27 лютого оголосив про перехід до співпраці з російськими окупантами, що прибули в його місто, отримав підозру про держзраду.
Про це повідомила генеральний прокурор України Ірина Венедиктова. на своїй сторінці у фейсбуці.
Погодував
"Харківська обласна прокуратура оперативно та за законом відреагувала на дії мера Куп'янська. Йому повідомили про підозру у зазіханні на територіальну цілісність та недоторканність України представником влади та у державній зраді", – йдеться у повідомленні.
За даними прокуратури, 27 лютого куп'янський міський голова запропонував командуванню збройних сил Росії надати підтримку та матеріальне забезпечення. Мер забезпечив загарбників транспортом, житлом, паливом та їжею.
"Через його дії територія Куп'янська вийшла з адміністративного підпорядкування органам державної влади України", – йдеться у заяві генпрокурора.
Передумав
Проте недовго прислужував росіянам – кілька годин назад Мацегора зрікся російської влади, заявивши, що попередній його ролик був покликаний уникнути кровопролиття в його місті, в якому чомусь навіть немає територіальної оборони. "Слава Україні!" так і не сказав наприкінці своєї промови.
Обстановка
- У Харківській області за звинуваченням у державній зраді затримали мера міста Південне Олександра Брюханова.
- Російські війська вже кілька годин обстрілюють Харків. Від обстрілу "Градами" по житловому масиву загинула ціла сім'я.
- Комендантська година у Києві з сьогоднішнього дня триватиме з 20:00 до 07:00. Про це повідомляє пресслужба КМДА.
- Радник глави Офісу президента Олексій Арестович заявив, що армія окупантів у районі Ірпеня зазнала величезних втрат – близько 200 одиниць техніки та близько трьох тисяч солдатів.
- Генштаб України озвучив кількість знищеної техніки та солдатів окупанта після чотирьох днів повномасштабної війни. Кількість знищеної техніки вже перевищує тисячу одиниць, а живої сили – понад п'ять тисяч.
- Росія нічого не повідомляє своїм громадянам про загиблих на розв'язаній нею братній війні.