Новая волна "Омикрона" и бустерная доза для всех: все о COVID-ситуации в Украине

В Украине может быть новая волна коронавируса. Фото: коллаж "Сегодня"
В Украине за прошедшие сутки зафиксировали более 1 тысячи больных коронавирусом. При этом уже этой зимой ожидается новая волна COVID-19.
Подробнее о ситуации с коронавирусом в нашей стране – читайте далее в материале "Сегодня".
Статистика коронавируса в Украине
За прошедшие сутки 2 января в Украине зафиксировано 1804 новых подтвержденных случая коронавирусной болезни. Заболело детей – 97, а медработников – 24.
Также за минувшие сутки:
- госпитализированы – 1168 человек;
- летальных исходов – 114;
- выздоровели – 2537 человек.
За все время пандемии в Украине:
- заболели – 3 676 342 человека;
- выздоровели – 3 479 725 человек;
- летальных исходов – 96 301.
Количество заболеваний в регионах за сутки:
г. Киев – 532;
Винницкая область – 55;
Волынская область – 30;
Днепропетровская область – 92;
Донецкая область – 66;
Житомирская область – 18;
Закарпатская область – 51;
Запорожская область – 30;
Ивано-Франковская область – 60;
Киевская область – 111;
Кировоградская область – 47;
Луганская область – 4;
Львовская область – 112;
Николаевская область – 26;
Одесская область – 64;
Полтавская область – 104;
Ровенская область – 19;
Сумская область – 37;
Тернопольская область – 79;
Харьковская область – 72;
Херсонская область – 39;
Хмельницкая область – 20;
Черкасская область – 56;
Черновицкая область – 59;
Черниговская область – 21.
Когда Украину может накрыть волна "Омикрона"?
В Украине ожидается рост заболеваемости на коронавирус, обусловленный штаммом "Омикрон". А сейчас в стране еще завершается предыдущая волна, вызванная штаммом "Дельта". Об этом рассказал заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Украины Игорь Кузин.
По словам Кузина, в ситуации с COVID-19 Украина идет с небольшим опозданием относительно ЕС.
"Но прогностически где-то со второй половины января и в феврале мы будем наблюдать повышение уровня заболеваемости коронавирусной инфекцией, которая, скорее всего, уже будет вызвана новым штаммом "Омикрон", – сказал санврач.
Также отмечается, что на 30 декабря в Украине было выявлено всего шесть лабораторно подтвержденных случаев штамма "Омикрон". Большинство из них связаны с пребыванием за границей, а остальные – с контактами с инфицированным лицом.
Как власть готовится к новой волне
С 3 декабря Украина ограничила пересечение государственной границы из тех стран, где возник или был зарегистрирован новый штамм "Омикрон".
"В основном речь идет об африканских странах. Во-вторых, у нас продолжают действовать нормы, относящиеся обязательно к тестированию невакцинированных как до пересечения границы, так и после. Вакцинированные должны проходить тестирование только при появлении симптомов", – сказал Кузин.
Массовые мероприятия
Он добавил, что есть определенные рискованные точки, как публичные массовые мероприятия, связанные с празднованием как на открытом воздухе, так и в закрытых помещениях.
"Поэтому со стороны Минздрава мы полностью обновили требования как к публичным и массовым мероприятиям, так и функционированию горнолыжных курортов", - сказал Кузин.
Инспекционные проверки
Перед Новым годом были запущены дополнительные раунды инспекционных проверок.
"И по тем отчетам, которые мы видели от МВД и Госпотребслужбы, большая часть публичных празднований была отменена или перенесена на другое время. Сейчас ни в одной области Украины нет такой ситуации, чтобы был открыт или скрыт эпидемический процесс", – сказал санврач.
Кузин сказал, что даже на фоне "красного" уровня эпидемической опасности на уровне областей очень многое зависит от местных органов власти.
"Омикрон" в Украине. Какие COVID-вакцины дольше защищают от штамма
В Украине уже выявили первые случаи заболевания опасным штаммом "Омикрон". Британские ученые рассказали, какие используемые в стране вакцины лучше защищают от нового варианта коронавируса. Об этом говорится в исследовании, которое было проведено агентством здравоохранения и безопасности Великобритании.
Оказалось, что даже двойная доза AstraZeneca не дает никакого эффекта против симптоматической инфекции от "Омикрона" через 20 недель после второй прививки.
Эффективность вакцин Pfizer и Moderna упала до 10% за тот же период.
Ученые добавили, что бустерные дозы COVID-вакцин по-прежнему обеспечивают хорошую защиту от госпитализации, и риск после третьего укола снижается до 81%.
Министр здравоохранения Великобритании Саджид Джавид подчеркнул, часть анализа показывает, что невакцинированные люди имеют в восемь раз больше шансов оказаться в больнице с COVID-19, чем люди, недавно прививавшиеся бустерной дозой.
Что происходит с иммунитетом после "Омикрона"
В Африканском научно-исследовательском институте здравоохранения в ЮАР провели исследования, чтобы узнать, как работает иммунитет после "Омикрона". Для его проведения взяли 33 вакцинированных и невакцинированных людей, инфицированных штаммом "Омикрон".
Заражение "Омикроном" гарантирует, что вероятность дальнейшего заражения вариантом "Дельта" ниже.
Исследование показало, что у людей, зараженных штаммом "Омикрон", особенно у тех, кто был вакцинирован, развился повышенный иммунитет к штамму "Дельта".
Бустерная доза может стать доступной для всех желающих
В Украине рассмотрят вопрос введения бустерной дозы вакцины против коронавируса для всех желающих. Об этом рассказал замминистра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Украины Игорь Кузин.
По словам санврача, уже существуют решение Национальной технической группы экспертов о рекомендации разрешить проводить бустерные дозы для людей старше 60 лет. Это решение в ближайшее время также вступит в силу.
"Также мы ожидаем решения НТГЭИ, которое будет проводиться 5 января, где будет рассматриваться вопрос об универсальном доступе к бустерной дозе всех желающих", – заявил Кузин.
Кузин добавил, что получение бустерной дозы прививки приводит к продлению срока действия сертификата на 270 дней.
"Сейчас она (бустерная доза. – Ред.) рекомендована для введения медицинским работникам и работникам домов интернатного типа после шести месяцев завершения базового курса прививки", – сказал Кузин.