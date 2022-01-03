Коронавирус в Украине. За сутки нашли более 1 тысячи больных

За прошедшие сутки 2 января в Украине зафиксировано 1 804 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни. Из них детей – 97, а медработников – 24.
Об этом сообщили в Минздраве.
Также за минувшие сутки:
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- госпитализировано – 1 168 человек;
- летальных исходов – 114;
- выздоровело – 2 537 человек.
За все время пандемии в Украине:
- заболели – 3 676 342 человека;
- выздоровело – 3 479 725 человек;
- летальных исходов – 96 301.
Количество заболеваний в регионах за сутки:
г. Киев – 532;
Винницкая область – 55;
Волынская область – 30;
Днепропетровская область – 92;
Донецкая область – 66;
Житомирская область – 18;
Закарпатская область – 51;
Запорожская область – 30;
Ивано-Франковская область – 60;
Киевская область – 111;
Кировоградская область – 47;
Луганская область – 4;
Львовская область – 112;
Николаевская область – 26;
Одесская область – 64;
Полтавская область – 104;
Ровенская область – 19;
Сумская область – 37;
Тернопольская область – 79;
Харьковская область – 72;
Херсонская область – 39;
Хмельницкая область – 20;
Черкасская область – 56;
Черновицкая область – 59;
Черниговская область – 21.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя отсутствуют.