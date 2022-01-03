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СЬОГОДНІ Новини України

Коронавірус в Україні. За добу знайшли понад 1 тисячу хворих

Софія Ковнір Софія Ковнір Редактор Україна Сьогодні
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3 січня, 08:13
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За весь час пандемії в нашій країні захворіли 3 676 342 особи
В Україні не планують запроваджувати повний локдаун. Фото: колаж "Сьогодні"
В Україні не планують запроваджувати повний локдаун. Фото: колаж "Сьогодні"

За минулу добу 2 січня в Україні зафіксовано 1804 нових підтверджених випадки коронавірусної хвороби. Захворіло дітей – 97, а медпрацівників – 24.

Про це повідомили у МОЗ.

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Також за минулу добу:

  • госпіталізовано – 1168 осіб;
  • летальних наслідків – 114;
  • одужало – 2537 осіб.

За весь час пандемії в Україні

  • захворіли – 3 676 342 особи;
  • одужало – 3479725 осіб;
  • летальних наслідків – 96 301.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

м. Київ – 532;
Вінницька область – 55;
Волинська область – 30;
Дніпропетровська область – 92;
Донецька область – 66;
Житомирська область – 18;
Закарпатська область – 51;
Запорізька область – 30;
Івано-Франківська область – 60;
Київська область – 111;
Кіровоградська область – 47;
Луганська область – 4;
Львівська область – 112;
Миколаївська область – 26;
Одеська область – 64;
Полтавська область – 104;
Рівненська область – 19;
Сумська область – 37;
Тернопільська область – 79;
Харківська область – 72;
Херсонська область – 39;
Хмельницька область – 20;
Черкаська область – 56;
Чернівецька область – 59;
Чернігівська область – 21.

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Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

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