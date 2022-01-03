Коронавірус в Україні. За добу знайшли понад 1 тисячу хворих

За минулу добу 2 січня в Україні зафіксовано 1804 нових підтверджених випадки коронавірусної хвороби. Захворіло дітей – 97, а медпрацівників – 24.
Про це повідомили у МОЗ.
Також за минулу добу:
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- госпіталізовано – 1168 осіб;
- летальних наслідків – 114;
- одужало – 2537 осіб.
За весь час пандемії в Україні
- захворіли – 3 676 342 особи;
- одужало – 3479725 осіб;
- летальних наслідків – 96 301.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
м. Київ – 532;
Вінницька область – 55;
Волинська область – 30;
Дніпропетровська область – 92;
Донецька область – 66;
Житомирська область – 18;
Закарпатська область – 51;
Запорізька область – 30;
Івано-Франківська область – 60;
Київська область – 111;
Кіровоградська область – 47;
Луганська область – 4;
Львівська область – 112;
Миколаївська область – 26;
Одеська область – 64;
Полтавська область – 104;
Рівненська область – 19;
Сумська область – 37;
Тернопільська область – 79;
Харківська область – 72;
Херсонська область – 39;
Хмельницька область – 20;
Черкаська область – 56;
Чернівецька область – 59;
Чернігівська область – 21.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.