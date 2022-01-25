Оранжевых зон все больше и жуткие прогнозы: все о COVID-ситуации в Украине

В Украине ухудшается ситуация с коронавирусом. Фото: коллаж "Сегодня"

В Украине вновь увеличилась оранжевая карантинная зона – там оказались еще четыре области. Также за прошедшие сутки, 24 января, зафиксировали 19 118 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни.

Сайт "Сегодня" подробнее расскажет, что происходит с коронавирусом в Украине.

Реклама

Статистика коронавируса

В Украине за прошедшие сутки, 24 января, зафиксировали 19 118 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни. Это на 6 203 больше, чем за 23 января.

Также за минувшие сутки: