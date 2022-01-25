Помаранчевих зон все більше і моторошні прогнози: все про COVID-ситуацію в Україні

В Україні погіршується ситуація з коронавірусом. Фото: колаж "Сьогодні"

В Україні знову збільшилася помаранчева карантинна зона – там опинилися ще чотири області. Також минулої доби, 24 січня, зафіксували 19 118 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби.

Сайт "Сьогодні" розповість, що відбувається з коронавірусом в Україні.

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Статистика коронавірусу

В Україні минулої доби, 24 січня, зафіксували 19 118 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби. Це на 6203 більше, ніж за 23 січня

Також за минулу добу: