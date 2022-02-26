Падение Кремля: хакеры атаковали российские госсайты

Хакеры атаковали сайты России / Фото: Коллаж: Сегодня

Хакеры "положили" сайт российского надзорного ведомства Роскомнадзора, а также пресс-службы Кремля. Кроме того, на российских телеканалах играет украинская музыка. Об этом Министерство цифровой трансформации Украины сообщает в Telegramе.

"Лег сайт Роскомнадзора, а на российских телеканалах играет украинская музыка. Предполагают, что это дело рук хакеров из Anonymous, которые продолжают взламывать российские сервисы и веб-сайты. Сами же хакеры опубликовали обращение к Путину. Они провели свою спецоперацию в отношении РФ", – говорится в сообщении.

Ведомство поблагодарило за такую поддержку на цифровом уровне и пригласило к сотрудничеству, как только победим агрессора.

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Фишинговая атака против украинцев

Против украинцев началась фишинговая атака. На электронные адреса граждан поступают письма с прикрепленными файлами неопределенного характера. Вражеские силы призваны получить доступ к электронным устройствам украинцев для сбора большого массива информации.

Кроме того, сообщалось, что пользователей WhatsApp будут взламывать. Выходит видео, которое называется MARTINELLI, его нельзя открывать.

На сайте Raidforums было обнаружено сообщение, содержащее угрозу проведения кибератак. В сообщении говорилось об аренде серверов для подготовки новых атак на веб-сайты государственного, банковского сектора, сектора обороны. Согласно этому сообщению, атаки должны совершить дефейс веб-ресурсов, размещаемых в зоне .ua.

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В ночь на 14 января хакеры начали массовую кибератаку на веб-сайты государственных структур Украины. Тогда пострадали около 70 сайтов.

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