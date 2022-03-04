Под Севериновкой в неравном бою оккупантов с солдатами России враг подбил 9 своих танков

Иногда украинцам можно расслабиться и посто наблюдать, как россияне уничтожают себя самостоятельно / Коллаж "Сегодня"
Российский оккупант, вторгшийся вероломно в Украину 24 февраля, тоже способен на подвиги во имя независимой и процветающий Украины. 4 марта такой подвиг был совершен в районе Севериновки Киевской области.
Об этом сообщили сухопутные войска ВСУ.
Исторический бой
"Только что в Киевской области под Севериновкой российские оккупационные войска вступили в бой с... российскими оккупационными войсками. В результате, благодаря дружественному огню были уничтожены 9 танков и 4 БТР. Соответственно это сэкономило нам 13 "Джавелинов"", – говорится в неофициальном сообщении.
Официального подтверждения этой информации пока нет.
Обстановка
- Стало известно, что в переговорном процессе с Россией страна-оккупант спешит продавить свои условия, поскольку там прекрасно понимают, что война в Украине вредит имиджу их страны.
- На захваченных ядерных объектах в Украине хозяйничают "кадыровцы" — об этом заявил глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.
- Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг считает, что в ближайшие дни ситуация в Украине ухудшится. Об этом он сказал на брифинге после внеочередной встречи глав МИД стран НАТО, Швеции, Финляндии и Евросоюза.
- Ранее президент Украины обращался к НАТО, чтобы над страной закрыли небо.
- НАТО не спешит принимать решение о защите воздушного пространства — боится, что применение этой системы ПРО для защиты Украины приведет к прямому военному конфликту с Россией.