"Страна им благодарна": Зеленский озвучил зарплату в 100 тыс. для военных

Наши защитники будут получать 100 тыс. грн в месяц / Фото: Коллаж: Сегодня

Украинские военнослужащие, стоящие на защите страны, будут получать по 100 тыс. гривен в месяц. Защитники должны знать, что страна им благодарна.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский сказал в своем видеообращении 27 февраля.

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"Мы будем платить нашим военнослужащим, которые держат в руках оружие, по 100 тыс. гривен в месяц. Не для того, чтобы нам сказали спасибо, а для того, чтобы они знали, что страна им точно благодарна. И так будет до тех пор, пока не закончится эта война" , – сказал Зеленский.

Он добавил, что бойцы воюют не за деньги, а "за сегодня, за завтра", но речь идет и о мотивации.

"Сегодня это важнейшая работа – быть военным и защищать страну. Я хочу, чтобы государство достойно платило за эту работу", – сказал президент.

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Ожесточенные бои за Украину

Генеральный штаб ВСУ сообщает, что враг снизил темпы наступления, но продолжает попытки закрепиться на некоторых направлениях. Российские военные деморализованы, есть факты дезертирства и отказа воевать.

А вот ночь оказалась для Харькова и Киева тяжелой. Харьков пережил сильные обстрелы, вспыхнул газопровод. А под Киевом оккупанты ударили крылатыми и баллистическими ракетами по Василькову, где взорвали нефтебазу.

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В Полтавской области украинские военные вместе с теробороной уничтожили 200 единиц техники РФ.

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