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СЬОГОДНІ Новини України

Лікарі всього світу хочуть рятувати поранених захисників України

Валентина Шаповал Валентина Шаповал Редактор Україна Сьогодні
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27 лютого, 18:12
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Країна потребує фахівців зі складних переломів та баротравм від вибухів бомб і ракет
Лікарів зустрічатимуть на західному кордоні / Колаж "Сьогодні"
Лікарів зустрічатимуть на західному кордоні / Колаж "Сьогодні"

Лікарі з усього світу пропонують свою допомогу, щоб лікувати українців, які зазнали поранень під час обстрілів російськими військовими.

Про це повідомляє радник глави МВС Антон Геращенко.

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"Телефонують і запитують, як їм приїхати в Україну, щоб безкоштовно лікувати тисячі поранених і скалічених фашистами українців. Я всім кажу, щоб вони прилітали до Польщі, і ми їх зустрічатимемо на західному кордоні й розподілятимемо в госпіталі, де їхня допомога буде найціннішою" , – йдеться у повідомленні.

Які фахівці найпотрібніші

Насамперед в Україні потрібні фахівці зі складних переломів та баротравм від вибухів бомб і ракет.

Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко видав наказ про спрощений порядок залучення іноземних медиків до роботи в умовах воєнного стану.

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Ситуація в Україні 27 лютого

  • Четвертий день вторгнення Росії в Україну розпочався з потужних вибухів. Окупанти підірвали газопровід у Харкові, а у Василькові – нафтобазу. Проте є й добрі новини – ЄС запровадив нові жорсткі санкції проти РФ: відключення від системи SWIFT, заморожування активів Центрального банку та обмеження для російських олігархів у Європі.
  • Світові лідери не змогли домовитися про від'єднання Росії від SWIFT, повідомляє "Українська правда". У спільному рішенні держав ЄС та G7 йдеться, що тільки "окремі російські банки будуть видалені із системи SWIFT". Цей захід може підірвати стабільність конкретних банків, але на експортний потенціал Росії аж ніяк не вплине.
  • Жоден боєць Збройних сил України не склав зброї. Про це заявив голова Харківської ОДА Олег Синєгубов.
  • Українські військовослужбовці відбили Волноваху – місто на південному заході Донецької області, повідомила речниця Донецької облдержадміністрації Тетяна Ігнатченко у Facebook. Вона зазначила, що сильно постраждала інфраструктура міста, є убиті цивільні, трупи на вулицях. Люди ховаються у підвалах.
  • Прорив ворожих сил у напрямку Ірпеня підтвердився, але бійці ЗСУ зуміли відбити атаку. Про це розповів у своєму відеозверненні мер міста Олександр Маркушин.

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