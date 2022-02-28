Украина получит от Финляндии оружие, боеприпасы и продукты

Очередная помощь для Украины будет ехать из Финляндии/Фото: коллаж: "Сегодня"
Финляндия отправит Украине оружие и боеприпасы. Кроме того, страна поставит пищевые продукты.
Об этом сообщает Reuters.
Подробности
По словам министра обороны Финляндии Антти Кайкконена, помощь предполагает 2500 штурмовых винтовок, 150 000 патронов, 1500 единиц противотанкового оружия и 70 000 продуктовых наборов.
Кайкконен дал понять, что правительство откажется от традиционной политики Финляндии не поставлять оружие в зоны боевых действий, 27 февраля, когда он сказал, что правительство рассматривает возможность предоставления Украине летального оружия. В тот же день Финляндия решила поставить Украине каски, бронежилеты и средства первой помощи, а также позволила Эстонии передать Украине артиллерийские орудия, ранее принадлежавшие Финляндии.
Что происходит 28 февраля
- Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный заявил, что российские оккупанты продолжают обстреливать украинские города ракетами. От их рук погибли уже 16 детей.
- Оккупанты разбомбили город на Харьковщине – пострадали жилые дома и больница. В Балаклее местные жители практически не выходят из укрытий.
- Генеральный штаб ВСУ озвучил количество уничтоженной техники и солдат оккупанта после четырех дней полномасштабной войны. Количество уничтоженной техники уже превышает тысячу единиц, а живой силы – больше пяти тысяч человек.
- ВСУ под Киевом разнесли около 200 единиц техники Российской Федерации.
- Комендантский час в Киеве с сегодняшнего дня, 28 февраля, продлится с 20:00 до 07:00, сообщили в КГГА.