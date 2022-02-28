Украина получит от Финляндии оружие, боеприпасы и продукты

Очередная помощь для Украины будет ехать из Финляндии/Фото: коллаж: "Сегодня"

Финляндия отправит Украине оружие и боеприпасы. Кроме того, страна поставит пищевые продукты.

Об этом сообщает Reuters.

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Подробности

По словам министра обороны Финляндии Антти Кайкконена, помощь предполагает 2500 штурмовых винтовок, 150 000 патронов, 1500 единиц противотанкового оружия и 70 000 продуктовых наборов.

Кайкконен дал понять, что правительство откажется от традиционной политики Финляндии не поставлять оружие в зоны боевых действий, 27 февраля, когда он сказал, что правительство рассматривает возможность предоставления Украине летального оружия. В тот же день Финляндия решила поставить Украине каски, бронежилеты и средства первой помощи, а также позволила Эстонии передать Украине артиллерийские орудия, ранее принадлежавшие Финляндии.

Что происходит 28 февраля

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