Україна отримає від Фінляндії зброю, боєприпаси та продукти

Чергова допомога для України їхатиме з Фінляндії/Фото: колаж: "Сьогодні"

Фінляндія відправить Україні зброю та боєприпаси. Крім того, країна постачить харчові продукти.

Про це повідомляє Reuters.

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За словами міністра оборони Фінляндії Антті Кайкконена, допомога міститиме 2500 штурмових гвинтівок, 150 000 набоїв, 1500 одиниць протитанкової зброї та 70 000 продуктових наборів.

Кайкконен дав зрозуміти, що уряд відмовиться від усталеної політики Фінляндії не постачати зброю в зони бойових дій, 27 лютого, коли він сказав, що уряд розглядає можливість надання Україні летальної зброї. Того самого дня Фінляндія вирішила поставити Україні каски, бронежилети та засоби першої допомоги, а також дозволила Естонії передати Україні артилерійські гармати, які раніше належали Фінляндії.

Що відбувається 28 лютого

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