Україна отримає від Фінляндії зброю, боєприпаси та продукти

Чергова допомога для України їхатиме з Фінляндії/Фото: колаж: "Сьогодні"
Фінляндія відправить Україні зброю та боєприпаси. Крім того, країна постачить харчові продукти.
Про це повідомляє Reuters.
Деталі
За словами міністра оборони Фінляндії Антті Кайкконена, допомога міститиме 2500 штурмових гвинтівок, 150 000 набоїв, 1500 одиниць протитанкової зброї та 70 000 продуктових наборів.
Кайкконен дав зрозуміти, що уряд відмовиться від усталеної політики Фінляндії не постачати зброю в зони бойових дій, 27 лютого, коли він сказав, що уряд розглядає можливість надання Україні летальної зброї. Того самого дня Фінляндія вирішила поставити Україні каски, бронежилети та засоби першої допомоги, а також дозволила Естонії передати Україні артилерійські гармати, які раніше належали Фінляндії.
Що відбувається 28 лютого
- Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний заявив, що російські окупанти продовжують обстрілювати українські міста ракетами. Від їхніх рук загинуло вже 16 дітей.
- Окупанти розбомбили місто на Харківщині – постраждали житлові будинки та лікарня. У Балаклії місцеві жителі майже не виходять з укриттів.
- Генеральний штаб ВСУ озвучив кількість знищеної техніки та солдатів окупанта після чотирьох днів повномасштабної війни. Кількість знищеної техніки вже перевищує тисячу одиниць, а живої сили – понад п'ять тисяч осіб.
- ЗСУ під Києвом рознесли близько 200 одиниць техніки Російської Федерації.
- Комендантська година в Києві відсьогодні, 28 лютого, триватиме з 20:00 до 07:00, повідомили в КМДА.