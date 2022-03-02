Украинцы голыми руками отжали у российских военных ЗРК

Военные РФ теряют технику / Фото: Коллаж: Сегодня
Фермеры забрали у российских оккупантов военную технику. Об этом сообщил в своем Telegram-канале советник главы МВД Антон Геращенко.
"Украинцы продолжают отбирать технику у оккупантов. В этот раз доблестные фермеры забрали ЗРК Тор-М2", – написал он опубликовал видео.
Трофеи украинских военных и украинцев
Украинские военные имеют трофейный "Буратино"/"Солнцепек". Это тяжелая огнеметная система залпового огня, которую собирались применить против украинцев.
В населенном пункте Орлянское Запорожской области российские военные побросали технику, "отжали" у местных автомобили и уехали в направлении Донецка.
Украинские военные уничтожили два российских самолета и захватили их военную технику.
В Черниговской области жители поселка Сеньковка заблокировали колонну российской военной техники.
В Сумской области в течение суток уничтожено сразу около 100 единиц техники российских оккупантов. Это произошло в Лебединском районе.
Вторжение в Украину. День 7-й
- Оккупанты, вторгшиеся в Украину в ночь на 24 февраля, выпустили по Житомиру ракету из российского оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер". Через полчаса она упала в районе аэропорта.
- В Харькове продолжаются мощные обстрелы оккупантами РФ. После попадания в танковое училище там уже длительное время не могут потушить пожар.
- В результате нового обстрела центра Харькова, который произошел 2 марта утром, погибли четверо, еще девять человек были ранены.
- В течение ночи практически по всей Сумской области велись уличные бои. В Тростянце вражеские войска заняли штаб и начали мародерство. Однако оккупанты деморализованы, часть из них сдается ВСУ, другие пытаются сбежать.
- Около 8:00 в Сумах прозвучал мощный взрыв в районе воинской части и артиллерийского училища.
- Глава Николаевской ОГА сообщил о высадке вражеского десанта.
- Генштаб опубликовал новые данные о потерях врага с начала вторжения 24 февраля и до утра 2 марта.