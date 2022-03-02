Украинцы голыми руками отжали у российских военных ЗРК

Военные РФ теряют технику / Фото: Коллаж: Сегодня

Фермеры забрали у российских оккупантов военную технику. Об этом сообщил в своем Telegram-канале советник главы МВД Антон Геращенко.

"Украинцы продолжают отбирать технику у оккупантов. В этот раз доблестные фермеры забрали ЗРК Тор-М2", – написал он опубликовал видео.

Трофеи украинских военных и украинцев

Украинские военные имеют трофейный "Буратино"/"Солнцепек". Это тяжелая огнеметная система залпового огня, которую собирались применить против украинцев.

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В населенном пункте Орлянское Запорожской области российские военные побросали технику, "отжали" у местных автомобили и уехали в направлении Донецка.

Украинские военные уничтожили два российских самолета и захватили их военную технику.

В Черниговской области жители поселка Сеньковка заблокировали колонну российской военной техники.

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В Сумской области в течение суток уничтожено сразу около 100 единиц техники российских оккупантов. Это произошло в Лебединском районе.

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