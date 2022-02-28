Украинские военные сожгли 96 вражеских танков, 20 Градов и 8 бензовозов

Армия РФ гаснет на глазах/Фото: коллаж: "Сегодня"

Украинские защитники продолжают методично уничтожать врага. На этот раз нашим военным помогли Байрактары.

Об этом сообщает Оперативное командование "Север".

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Под Лебедином Сумской области украинские военные с помощью Байрактаров уничтожили технику оккупантов – 96 вражеских танков, 20 Градов и 8 бензовозов. Украинские бойцы дают достойный отпор врагу.

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