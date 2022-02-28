Украинские военные сожгли 96 вражеских танков, 20 Градов и 8 бензовозов

Армия РФ гаснет на глазах/Фото: коллаж: "Сегодня"
Украинские защитники продолжают методично уничтожать врага. На этот раз нашим военным помогли Байрактары.
Об этом сообщает Оперативное командование "Север".
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Под Лебедином Сумской области украинские военные с помощью Байрактаров уничтожили технику оккупантов – 96 вражеских танков, 20 Градов и 8 бензовозов. Украинские бойцы дают достойный отпор врагу.
Что происходит 28 февраля
- Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный заявил, что российские оккупанты продолжают обстреливать украинские города ракетами. От их рук погибли уже 16 детей.
- Оккупанты разбомбили город на Харьковщине – пострадали жилые дома и больница. В Балаклее местные жители практически не выходят из укрытий.
- Генеральный штаб озвучил количество уничтоженной техники и солдат оккупанта после четырех дней полномасштабной войны. Количество уничтоженной техники уже превышает тысячу единиц, а живой силы – больше пяти тысяч человек.
- ВСУ под Киевом разнесли около 200 единиц техники Российской Федерации.
- Комендантский час в Киеве с сегодняшнего дня, 28 февраля, продлится с 20:00 до 07:00, сообщили в КГГА.