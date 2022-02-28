Українські військові спалили 96 ворожих танків, 20 Градів та 8 бензовозів

Армія РФ гасне на очах/Фото: колаж: "Сьогодні"

Українські захисники продовжують методично знищувати ворога. Цього разу нашим військовим допомогли Байрактари.

Про це повідомляє Оперативне командування "Північ".

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Під Лебедином Сумської області українські військові за допомогою Байрактарів знищили техніку окупантів – 96 ворожих танків, 20 Градів та вісім бензовозів. Українські бійці дають гідну відсіч ворогові.

Що відбувається 28 лютого

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