Українські військові спалили 96 ворожих танків, 20 Градів та 8 бензовозів

Армія РФ гасне на очах/Фото: колаж: "Сьогодні"
Українські захисники продовжують методично знищувати ворога. Цього разу нашим військовим допомогли Байрактари.
Про це повідомляє Оперативне командування "Північ".
Деталі
Під Лебедином Сумської області українські військові за допомогою Байрактарів знищили техніку окупантів – 96 ворожих танків, 20 Градів та вісім бензовозів. Українські бійці дають гідну відсіч ворогові.
Що відбувається 28 лютого
- Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний заявив, що російські окупанти продовжують обстрілювати українські міста ракетами. Від їхніх рук загинуло вже 16 дітей.
- Окупанти розбомбили місто на Харківщині – постраждали житлові будинки та лікарня. У Балаклії місцеві жителі практично не виходять із укриттів.
- Генеральний штаб озвучив кількість знищеної техніки та солдатів окупанта після чотирьох днів повномасштабної війни. Кількість знищеної техніки вже перевищує тисячу одиниць, а живої сили – понад п'ять тисяч людей.
- ЗСУ під Києвом рознесли близько 200 одиниць техніки Російської Федерації.
- Комендантська година у Києві від сьогодні, 28 лютого, триватиме з 20:00 до 07:00, повідомили у КМДА.