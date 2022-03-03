В Энергодаре россияне обстреливают блокпост и мирных жителей

/ Фото: Коллаж: Сегодня
В Энергодаре, где находится крупнейшая в Европе электростанция — Запорожская АЭС, российские войска применили оружие против местных жителей. Об этом сообщил в Telegram мэр Энергодара Дмитрий Орлов.
"Блокпост обстреляли! Враг применил оружие!" — написал он.
Орлов уточнил, что враг на большой колонне военной техники обстрелял блокпост и применяет оружие против мирного населения.
Жители города Энергодар Запорожской области активно пытаются сдерживать войска агрессора на подходе к городу. В первую очередь украинцы защищают от захватчиков Запорожскую АЭС.
Ситуация в Украине 3 марта
- В Киеве ночью были слышны взрывы. Пострадавших нет, власти Киева продолжают обеспечивать работу критической инфраструктуры.
- Украинские военные разбомбили очередную колонну техники оккупантов в Сумской области, от нее остались лишь горы обгоревшего железа.
- В Украине убит генерал-майор российской армии, бывший командир 7-й дивизии ВДВ Андрей Суховецкий.
- СБУ в течение вчерашнего дня задержала нескольких диверсантов в разных областях Украины.
- Украинцев предупреждают, что не нужно сочувствовать российским солдатам, которые говорят, что не знали, куда они едут. Фото с бомбежками и обстрелами оккупанты выкладывали в Instagram.