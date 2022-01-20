В ожидании локдауна. В Украине снова увеличилась оранжевая зона

В Украине снова обновили карантинные зоны. Фото: коллаж "Сегодня"
По состоянию на 20 января в Украине вновь увеличилась оранжевая карантинная зона – туда попали Житомирская и Тернопольская области. Сейчас в эпидопасности всего находится 7 регионов.
Об этом свидетельствуют данные Минздрава.
Карантинные зоны в Украине
Сейчас в оранжевой зоне находятся следующие области:
- Ивано-Франковская
- Ровенская
- Сумская
- Черновицкая
- Львовская
- Житомирская
- Тернопольская
Все остальные регионы находятся в желтой карантинной зоне.
Карантинные зоны в Украине по состоянию на 20 января
В Украине резко выросло число COVID-больных за сутки
За прошедшие сутки, 19 января, в Украине зафиксировано 18 479 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни. Это на 5 664 больше, чем за 18 января.
Также за минувшие сутки:
- госпитализирован – 2 151 человек;
- летальных исходов – 131;
- выздоровело – 4 446 человек.
За все время пандемии в Украине:
- заболело – 3 799 382 человека;
- выздоровело – 3 571 782 человека;
- летальных исходов – 98 843.
Количество заболеваний в регионах за сутки:
г. Киев – 1409;
Винницкая область – 965;
Волынская область – 293;
Днепропетровская область – 455;
Донецкая область – 556;
Житомирская область – 820;
Закарпатская область – 482;
Запорожская область – 230;
Ивано-Франковская область – 2777;
Киевская область – 534;
Кировоградская область – 96;
Луганская область – 237;
Львовская область – 1440;
Николаевская область – 216;
Одесская область – 944;
Полтавская область – 679;
Ровенская область – 669;
Сумская область – 1137;
Тернопольская область – 1145;
Харьковская область – 931;
Херсонская область – 191;
Хмельницкая область – 768;
Черкасская область – 405;
Черновицкая область – 694;
Черниговская область – 406.
Грозит ли Украине новая эпидемия
В Украине с каждым днем фиксируют все больше случаев заражения новым штаммом коронавируса "Омикрон". В Минздраве ожидают новый локдаун уже в феврале. Новости "Сегодня" выясняли, грозит ли нашей стране новая эпидемия.
"Если брать во внимание конкретно Украину, то распространение "Омикрона" в одной стране не является пандемией. Пандемия и так продолжается, и оснований говорить о новой пока нет", – сообщил нам авторитетный инфекционист, глава Национальной технической группы экспертов по вопросам иммунопрофилактики Федор Лапий.
По его словам, штамм "Омикрон" стал причиной значительного роста заболеваемости COVID-19.
Инфекционист привел пример стран ЕС, Британии, Канады и США. По его словам, проводимый там анализ о количестве случаев, в том числе и тяжелых, обусловленных "Омикроном", свидетельствует, что вакцинация работает.
"Эффективность предупреждения госпитализаций – под 90%. Рост госпитализаций и смертей от COVID-19, связанных с "Омикроном", идет за счет невакцинированных или не полностью вакцинированных", – утверждает Лапий.