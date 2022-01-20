В очікуванні локдауну. В Україні знову збільшилася помаранчева зона

В Україні знову оновили карантинні зони. Фото: колаж "Сьогодні"

Станом на 20 січня в Україні знову збільшилася помаранчева карантинна зона – до неї потрапили Житомирська та Тернопільська області. Зараз в епіднебезпеці всього 7 регіонів.

Про це свідчать дані МОЗ.

Наразі в помаранчевій зоні знаходяться такі області:

Інші регіони знаходяться в жовтій карантинній зоні.

Карантинні зони в Україні станом на 20 січня

Минулої доби, 19 січня, в Україні зафіксовано 18 479 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби. Це на 5664 більше, ніж за 18 січня.

Також за минулу добу:

За весь час пандемії в Україні

Кількість захворювань у регіонах за добу:

м. Київ – 1409;

Вінницька область – 965;

Волинська область – 293;

Дніпропетровська область – 455;

Донецька область – 556;

Житомирська область – 820;

Закарпатська область – 482;

Запорізька область – 230;

Івано-Франківська область – 2777;

Київська область – 534;

Кіровоградська область – 96;

Луганська область – 237;

Львівська область – 1440;

Миколаївська область – 216;

Одеська область – 944;

Полтавська область – 679;

Рівненська область – 669;

Сумська область – 1137;

Тернопільська область – 1145;

Харківська область – 931;

Херсонська область – 191;

Хмельницька область – 768;

Черкаська область – 405;

Чернівецька область – 694;

Чернігівська область – 406.

Чи загрожує Україні нова епідемія

В Україні щодня фіксують дедалі більше випадків зараження новим штамом коронавірусу "Омікрон". У МОЗ чекають новий локдаун вже у лютому. Новини "Сегодня" з'ясовували, чи загрожує нашій країні нова епідемія.

"Якщо брати до уваги саме Україну, то поширення "Омікрону" в одній країні не є пандемією. Пандемія і так продовжується, і говорити про нову поки немає підстав", – повідомив авторитетний інфекціоніст, голова Національної технічної групи експертів з питань імунопрофілактики Федір Лапій.

За його словами, штам "Омікрон" став причиною значного зростання захворюваності на COVID-19.

Інфекціоніст навів приклад країн ЄС, Британії, Канади та США. За його словами, аналіз, який там проводиться, про кількість випадків, зокрема й тяжких, зумовлених "Омікроном", свідчить, що вакцинація працює.

"Ефективність попередження госпіталізацій – під 90%. Зростання госпіталізацій та смертей від COVID-19, пов'язаних з "Омікроном", йде за рахунок невакцинованих або не повністю вакцинованих", – стверджує Лапій.

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