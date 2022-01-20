В очікуванні локдауну. В Україні знову збільшилася помаранчева зона

В Україні знову оновили карантинні зони. Фото: колаж "Сьогодні"
Станом на 20 січня в Україні знову збільшилася помаранчева карантинна зона – до неї потрапили Житомирська та Тернопільська області. Зараз в епіднебезпеці всього 7 регіонів.
Про це свідчать дані МОЗ.
Карантинні зони в Україні
Наразі в помаранчевій зоні знаходяться такі області:
- Івано-Франківська
- Рівненська
- Сумська
- Чернівецька
- Львівська
- Житомирська
- Тернопільська
Інші регіони знаходяться в жовтій карантинній зоні.
Карантинні зони в Україні станом на 20 січня
В Україні різко зросла кількість COVID-хворих за добу
Минулої доби, 19 січня, в Україні зафіксовано 18 479 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби. Це на 5664 більше, ніж за 18 січня.
Також за минулу добу:
- госпіталізовано – 2 151 людина;
- летальних наслідків – 131;
- одужало – 4 446 людей.
За весь час пандемії в Україні
- захворіло – 3 799 382 особи;
- одужало – 3 571 782 особи;
- летальних наслідків – 98 843.
Кількість захворювань у регіонах за добу:
м. Київ – 1409;
Вінницька область – 965;
Волинська область – 293;
Дніпропетровська область – 455;
Донецька область – 556;
Житомирська область – 820;
Закарпатська область – 482;
Запорізька область – 230;
Івано-Франківська область – 2777;
Київська область – 534;
Кіровоградська область – 96;
Луганська область – 237;
Львівська область – 1440;
Миколаївська область – 216;
Одеська область – 944;
Полтавська область – 679;
Рівненська область – 669;
Сумська область – 1137;
Тернопільська область – 1145;
Харківська область – 931;
Херсонська область – 191;
Хмельницька область – 768;
Черкаська область – 405;
Чернівецька область – 694;
Чернігівська область – 406.
Чи загрожує Україні нова епідемія
В Україні щодня фіксують дедалі більше випадків зараження новим штамом коронавірусу "Омікрон". У МОЗ чекають новий локдаун вже у лютому. Новини "Сегодня" з'ясовували, чи загрожує нашій країні нова епідемія.
"Якщо брати до уваги саме Україну, то поширення "Омікрону" в одній країні не є пандемією. Пандемія і так продовжується, і говорити про нову поки немає підстав", – повідомив авторитетний інфекціоніст, голова Національної технічної групи експертів з питань імунопрофілактики Федір Лапій.
За його словами, штам "Омікрон" став причиною значного зростання захворюваності на COVID-19.
Інфекціоніст навів приклад країн ЄС, Британії, Канади та США. За його словами, аналіз, який там проводиться, про кількість випадків, зокрема й тяжких, зумовлених "Омікроном", свідчить, що вакцинація працює.
"Ефективність попередження госпіталізацій – під 90%. Зростання госпіталізацій та смертей від COVID-19, пов'язаних з "Омікроном", йде за рахунок невакцинованих або не повністю вакцинованих", – стверджує Лапій.