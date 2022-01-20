В Украине на ж/д вокзалах начали бустерную вакцинацию – города и график

В Украине на вокзалах можно вакцинироваться. Фото: коллаж "Сегодня"
В пунктах вакцинации на 18 железнодорожных вокзалах Украины можно получить бустерную дозу. Дополнительную прививку делают всем совершеннолетним, которые уже получили две дозы.
Об этом сообщили в пресс-службе "Укрзализныци".
Города, где можно получить бустерную дозу вакцины на вокзале:
- Киев – ежедневно с 08:00 до 23:00
- Днепр – с понедельника по пятницу с 09:00 до 15:00
- Львов – ежедневно с 15:00 до 18:00
- Одесса – с 09:00 до 15:00, кроме субботы и воскресенья
- Винница – ежедневно 09:00 до 14:00
- Запорожье – ежедневно с 08:00 до 20:00
- Николаев – с 11:00 до 16:00 по четным дням
- Суммы – вторник и четверг с 12:00 до 15:00
- Полтава – с 08:30 до 15:00, суббота и воскресенье с 08:30 до 10:00
- Ровно – ежедневно с 09:00 до 14:00
- Хмельницкий – ежедневно с 10:00 до 16:00
- Кривой Рог – вторник с 08:00 до 12:00
- Коростень – с 08:00 до 18:00, кроме субботы и воскресенья
- Каменское – с понедельника по пятницу с 09:00 до 15:00, в субботу и воскресенье с 09:00 до 14:00
- Конотоп – вторник и четверг с 12:00 до 15:00, в субботу с 09:00 до 12:00
- Коломыя — пн, ср, пт с 09:00 до 18:00 (пер. 13:00 – 14:00), вт, чт с 09:00 до 20:00 (пер. 14:00 – 15:00), сб, вс с 09:00 до 14:00
- Ковель – ежедневно с 10:00 до 18:00
- Шепетовка – с 09:00 до 12:00, кроме субботы и воскресенья
Бустерная доза продлит действие COVID-сертификата
Бустерная доза будет продлевать действие COVID-сертификатов в Украине на 270 дней. Такое решение приняли 19 января на заседании Кабмина.
"Теперь у любого, кто вакцинировался третьей дозой, сразу срок сертификата, который есть в "Дії", будет продлен и будет иметь срок действия 270 дней (9 месяцев)", – утверждает министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко.
В чем смысл бустерной дозы
Главный государственный санитарный доктор Украины Игорь Кузин отметил, что бустерная доза помогает восстановить эффективность COVID-вакцин и снижает риск госпитализации и смерти в результате болезни.
"Рекомендовано делать "бустер" мРНК-вакцинами, ведь, по данным имеющихся исследований, они демонстрируют лучшие результаты независимо от того, какими вакцинами был сделан базовый курс", – написал Кузин.
Эффективность двух доз вакцины против варианта "Омикрон" быстро снижается, но после бустерной дозы защита восстанавливается.
Минздрав расширил список вакцин для бустерной дозы
Для проведения вакцинации бустерной дозой от COVID-19 Министерство здравоохранения разрешило использовать любую зарегистрированную в Украине вакцину. Это можно понять из текста приказа Минздрава №26 от 6 января 2022 года.
В документе не указано, каким вакцинам следует отдавать предпочтение, соответственно можно выбирать любую из зарегистрированных в Украине.
В Украине зарегистрированы вакцины компаний:
- AstraZeneca,
- Sinovac Biotech,
- Pfizer,
- Moderna,
- Johnson & Johnson.
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