Новая вспышка и заполненные больницы. Что происходит с коронавирусом в Украине

Коронавирус не отступает. Фото: коллаж "Сегодня"

В Украине ухудшается ситуация с коронавирусом. За прошедшие сутки впервые за четыре месяца выявили более 6 тысяч новых случаев. Также уже восемь областей не соответствуют зеленой зоне карантина.

"Сегодня" собрали все, что известно о новой вспышке COVID-19.

Сколько украинцев заболело за сутки

В Украине в четверг, 16 сентября, подтвердили 6624 новых случая коронавируса. Всего инфекцию подтвердили у 2 338 164 человек.

За прошедшие сутки от COVID-19 скончались 99 жителей Украины (всего – 54 750). Вылечить удалось 2 228 543 инфицированных (1914 – за последние сутки).

Количество областей с высокими показателями COVID-госпитализаций растет

Норма динамики общего количества госпитализированных пациентов с подтвержденным COVID-19 или подозрением на заболевания должна составлять не более 50%. Однако этот показатель превышен уже в восьми областях:

Винницкой – 80,6%

Днепропетровской – 52,9%

Ивано-Франковской области – 61,9%

Львовской области – 79,2%

Николаевской – 104,7%

Ровенской области – 60,0%

Сумской – 58,9%

Харьковской – 56,8%

В Минздраве объяснили, почему растет заболеваемость

Ранее мы сообщали, что Украина зашла в эпидемический сезон ОРВИ, поэтому в стране растет количество случаев заболевания COVID-19.

"Мы зашли в эпидсезон ОРВИ и, прогнозируемо, у нас растет количество случаев коронавируса. Мы к этому готовились и понимаем, что это неотвратимый процесс. Количество случаев будет увеличиваться", – заявил министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко.

Ляшко добавил, что есть много факторов, которые влияют на увеличение заболеваемости COVID-19.

"Есть много факторов, которые на это влияют: дети пошли в школы, температурные условия и циркуляция вируса в этот период времени наиболее передается от человека к человеку. Эти цифры не должны нас пугать, если у нас будет расти количество прививок. Если будет расти, то сможем говорить, что эпидсезон будет спокойным", – добавил Ляшко.

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Вакцинация населения продолжается

За прошедшие сутки, 16 сентября, в Украине вакцинировали против COVID-19 122 906 человек. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

Всего с начала кампании привито 11 229 655 человек. Вакцинацию завершили уже 5 059 771 человек – они получили две дозы препарата.

В течение суток работали 833 мобильные бригады, 2884 пункта прививок и 316 центров вакцинации.

Кабмин изменил правила карантина в Украине

Кабинет Министров Украины в понедельник, 13 сентября, принял изменения в постановление № 1236 с новыми карантинными правилами, которые будут введены для предотвращения распространения COVID-19. В частности, будут введены электронные COVID-сертификаты для привитых людей.

Электронные COVID-сертификаты будут иметь две опции (так называемую "желтую" или "зеленую") и будут содержать информацию о вакцинации, об отрицательных результатах тестирования в течение 72 часов или о выздоровлении от COVID-19. "Желтый" сертификат будет иметь информацию о первой прививке, а "зеленый" – о полном курсе.

Привилегии

Согласно принятым изменениям, в случае введения желтого уровня эпидемической опасности продолжат работать учебные заведения, персонал которых будет иметь не менее 80% "желтых" или "зеленых" COVID-сертификатов.

При наличии у 80% персонала и посетителей таких сертификатов смогут работать в режиме желтого уровня общественные заведения, кинотеатры, театры, музеи или другие культурные заведения, спортзалы и бассейны.

Окончательное решение о том, предоставлять услуги только вакцинированным, или придерживаться всех карантинных ограничений, остается за владельцем.

В случае введения красного уровня эпидемической опасности учебные заведения, а также общественные заведения смогут работать только при условии если 100% работников имеют "зеленый" COVID-сертификат – т.е. все прошли полный курс прививки.

При наличии у украинца, пересекающего границу Украины, "желтого" или "зеленого" сертификата о вакцинации или о выздоровлении от COVID-19, он может не проходить самоизоляцию. Это же касается и лиц, прибывающих из временно оккупированных территорий.

Ранее мы сообщали, что в начале сентября Умань стала местом массового заражения хасидов коронавирусом.

Также напомним, COVID-сертификат можно будет распечатать из "Дії" в ближайшее время.