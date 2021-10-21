В Украине усилили карантин: что ждет людей с сегодняшнего дня

Карантинные ограничения будут касаться межобластных перевозок/ Коллаж: Сегодня
В Украине с 21 октября будут действовать новые карантинные ограничения в регионах, где установлен желтый или красный уровень эпидопасности.
Какие ограничения ждут с 21 октября?
В Украине будут действовать новые правила перевозок. Они коснутся железнодорожного, авиационного и автобусного транспорта между областями. Все межобластные перевозки разрешены при наличии COVID-сертификата или отрицательного ПЦР-теста.
С 21 октября водители, экипаж и пассажиры должны иметь один из следующих документов:
- документ, подтверждающий получение полного курса вакцинации; для желтых областей подойдет и одна доза;
- международный, внутренний сертификат или иностранный сертификат о вакцинации однодозной вакциной или двумя дозами дводозной,
- отрицательный результат ПЦР-теста или справка о выздоровлении от ковида, актуальность которых подтверждена с помощью Единого государственного веб-портала электронных услуг, в частности с использованием "Дії";
- отрицательный результат ПЦР-теста или экспресс-теста на определение антигена коронавируса, действующий 72 часа.
В каких областях действуют жесточайшие ограничения?
Сейчас в красной зоне находятся 5 областей: Запорожская, Одесская, Донецкая, Херсонская и Днепропетровская области. С 23 октября их станет 6, поскольку Сумская область тоже переходит в красную зону.
На территории красной зоны запрещается:
- работа общепитов, кроме адресной доставки и заказов навынос;
- работа ТРЦ и других развлекательных заведений, кинотеатров, театров и т. д.;
- работа учебных заведений, кроме детских садов и начальных классов школ;
- работа непродовольственных рынков и магазинов, спортзалов, бассейнов и фитнес-центров;
- проведение массовых мероприятий, кроме официальных спортивных мероприятий и матчей командных игровых видов спорта без зрителей;
- работа учреждений культуры, кроме историко-культурных заповедников, проведение кино- и видеосъемки.
Прогнозы на будущее
В красную зону рискуют попасть еще семь областей Украины. Об этом сообщил министр развития общин и территорий Алексей Чернышев. По его словам, в красную зону могут попасть Житомирская, Луганская, Львовская, Николаевская, Ровенская, Хмельницкая и Черниговская области.
Чернышев призвал ужесточить противоэпидемические меры и наращивать темпы вакцинации, чтобы замедлить рост заболеваемости COVID-19.
"Эпидемическая ситуация требует максимальной консолидации усилий центральной власти и органов местного самоуправления. Показатель заболеваемости, к сожалению, ежедневно растет. Количество госпитализаций и тяжелых случаев — очень высокое. 94% пациентов, которых госпитализировали с COVID-19 за неделю, были не вакцинированы. Массовая вакцинация во всем мире призвана помочь избежать критических ситуаций и сохранить жизни людей", — заявил министр.
Ситуация в Украине
- В Украине растет количество желающих вакцинироваться. За сутки 19 октября от COVID-19 вакцинировано 226 587 украинцев. От начала вакцинальной кампании привито 8 207 903 человека, из них получили одну дозу 8 901 207 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы 6 658 010 человек (из них двое людей получили одну дозу за рубежом). Всего проведено 14 865 911 прививок. 95% госпитализированных с COVID-19 на прошлой неделе – вакцинированные.
- Новый антирекорд коронавируса был установлен 19 октября — 18 912 новых случаев инфицирования коронавирусом. В те же сутки от болезни умерли 495 украинцев. Наибольшее количество заболевших фиксировали в областях, которые находятся в красной зоне.
- Минздрав показал кадры из COVID-больниц, которые пугают. По данным Центра контроля и профилактики заболеваний, невакцинированные от коронавируса граждане имеют в 11 раз больший риск умереть от штамма "Дельта", чем вакцинированные. Риск заболеть у непривитых в 6 раз выше по сравнению с теми, кто получил две дозы вакцины.
- В некоторых областях COVID-больницы заполнены полностью. Людей, у которых подтвердили болезнь, не принимают в медучреждения из-за переполненных COVID-отделений.
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- Во Львовской области от COVID-19 умерла многодетная мать. Женщина категорически отказывалась вакцинироваться.