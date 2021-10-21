В Україні посилили карантин: що чекає на людей відсьогодні

Карантинні обмеження стосуватимуться міжобласних перевезень/Колаж: Сьогодні

В Україні з 21 жовтня діятимуть нові карантинні обмеження у регіонах, де встановлено "жовтий" або "червоний" рівень епіднебезпеки.

Які обмеження чекають з 21 жовтня?

В Україні діятимуть нові правила перевезень. Вони торкнуться залізничного, авіаційного та автобусного транспорту між областями. Усі міжобласні перевезення дозволені за наявності COVID-сертифіката або негативного ПЛР-тесту.

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З 21 жовтня водії, екіпаж і пасажири повинні мати один з наступних документів:

документ, що підтверджує отримання повного курсу вакцинації; для "жовтих" областей підійде одна доза;

міжнародний, внутрішній сертифікат або іноземний сертифікат про вакцинацію однодозною вакциною або двома дозами дводозної;

негативний результат ПЛР-тесту або довідка про одужання від ковіду, актуальність якої підтверджена за допомогою Єдиного державного вебпорталу електронних послуг, зокрема з використанням "Дії";

негативний результат ПЛР-тесту або експрес-тесту на визначення антигену коронавірусу, чинний 72 години.

В яких областях діють найжорстокіші обмеження?

Нині в "червоній зоні" перебувають 5 областей: Запорізька, Одеська, Донецька, Херсонська та Дніпропетровська області. З 23 жовтня їх стане 6, оскільки Сумська область теж переходить у "червону зону".

На території "червоної зони" забороняється:

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робота закладів громадського харчування, крім адресної доставки та замовлень навинос;

робота ТРЦ та інших розважальних закладів, кінотеатрів, театрів тощо;

робота навчальних закладів, крім дитячих садків і початкових класів шкіл;

робота непродовольчих ринків і магазинів, спортзалів, басейнів і фітнес-центрів;

проведення масових заходів, крім офіційних спортивних заходів та матчів командних ігрових видів спорту без глядачів;

робота закладів культури, крім історико-культурних заповідників, проведення кіно- і відеозйомки.

Обмеження не будуть застосовуватись, якщо у всіх відвідувачів та співробітників буде наявний зелений COVID-сертифікат, тобто всі вони будуть повністю вакциновані проти коронавірусної хвороби. У "червоній зоні" дозволена робота банків, АЗС, ветеринарних магазинів, аптек і всіх продовольчих магазинів.

Прогнози на майбутнє

У "червону зону" ризикують потрапити ще сім областей України. Про це повідомив міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов. За його словами, в "червону зону" можуть потрапити Житомирська, Луганська, Львівська, Миколаївська, Рівненська, Хмельницька та Чернігівська області.

Чернишов закликав посилити протиепідемічні заходи та нарощувати темпи вакцинації, щоб уповільнити зростання захворюваності на COVID-19.

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"Епідемічна ситуація вимагає максимальної консолідації зусиль центральної влади та органів місцевого самоврядування. Показник захворюваності, на жаль, щоденно зростає. Кількість госпіталізацій та важких випадків — дуже висока. 94% пацієнтів, яких госпіталізували з COVID-19 за тиждень, були не вакциновані. Масова вакцинація у всьому світі покликана допомогти уникнути критичних ситуацій та зберегти життя людей", — заявив міністр.