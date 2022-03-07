Зеленский наградил орденами глав ОГА и мэров городов, отличившихся с начала войны

Указ был обнародован на сайте президента Владимира Зеленского/Фото: коллаж: "Сегодня"

Президент Украины Владимир Зеленскийнаградил орденами глав ОГА и мэров городов, наиболее отличившихся в дни войны России против Украины.

Соответствующий указ появился на сайте главы государства.

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Орден Богдана Хмельницкого ІІІ степени получают:

глава Харьковской ОГА Синегуб;

глава Николаевской ОГА Ким;

глава Донецкой ОГА Кириленко;

глава Луганской ОГА Гайдай;

глава Черниговской ОГА Чаус;

глава Сумской ОГА Живицкий.

Орден Мужества получают:

мэр Харькова Терехов;

мэр Николаева Синкевич;

мэр Чернигова Атрошенко;

мэр Сум Лысенко;

мэр Херсона Колыхаев;

мэр Мелитополя Федоров;

мэр Новой Каховки Коваленко.

Кроме того, президент подписал указ об установлении почетного знака отличия "Город-герой Украины". Городами-героями станут:

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Харьков;

Чернигов;

Мариуполь;

Херсон;

Гостомель;

Волноваха.

Что происходило в Украине за прошедшие сутки?

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