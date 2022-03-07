Зеленский наградил орденами глав ОГА и мэров городов, отличившихся с начала войны

Указ был обнародован на сайте президента Владимира Зеленского/Фото: коллаж: "Сегодня"
Президент Украины Владимир Зеленскийнаградил орденами глав ОГА и мэров городов, наиболее отличившихся в дни войны России против Украины.
Соответствующий указ появился на сайте главы государства.
Подробности
Орден Богдана Хмельницкого ІІІ степени получают:
- глава Харьковской ОГА Синегуб;
- глава Николаевской ОГА Ким;
- глава Донецкой ОГА Кириленко;
- глава Луганской ОГА Гайдай;
- глава Черниговской ОГА Чаус;
- глава Сумской ОГА Живицкий.
Орден Мужества получают:
- мэр Харькова Терехов;
- мэр Николаева Синкевич;
- мэр Чернигова Атрошенко;
- мэр Сум Лысенко;
- мэр Херсона Колыхаев;
- мэр Мелитополя Федоров;
- мэр Новой Каховки Коваленко.
Кроме того, президент подписал указ об установлении почетного знака отличия "Город-герой Украины". Городами-героями станут:
- Харьков;
- Чернигов;
- Мариуполь;
- Херсон;
- Гостомель;
- Волноваха.
Что происходило в Украине за прошедшие сутки?
- 6 марта в Виннице российские военные обстреляли ракетами аэродром. На кадрах видео видно несколько ударов и огонь.
- Обстрел аэропорта в Виннице 6 марта произошел с южного направления, из акватории Черного моря.
- По этому поводу президент Украины Владимир Зеленский записал видеообращение к Западу, в котором в очередной раз попросил закрыть нам небо ПВО, переданным НАТО. Это необходимо, поскольку оккупанты готовят вторую волну широкомасштабного наступления, предупредил секретарь СНБО Алексей Данилов.
- Под Николаевом украинские силовики разгромили батальонно-тактическую группу оккупантов. Большинство ее личного состава – бывшие наши военные, которые в 2014 году предали Украину и перешли на сторону РФ в Крыму.
- В Киеве над детской больницей "Охматдет" сбили крылатую ракету. В здании есть несколько повреждений, а врачи продолжают работать.
- В Украине с начала российского вторжения в территориальную оборону вступили уже 100 тысяч человек. После завершения войны тероборона станет частью системы обороны Украины.