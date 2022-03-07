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Зеленський нагородив орденами голів ОДА та мерів міст, які відзначились від початку війни

Володимир Козир
7 березня, 00:17
Крім того, президент підписав указ про встановлення почесної відзнаки "Місто-герой України"

Указ був оприлюднений на сайті президента Володимира Зеленського/Фото: колаж: "Сьогодні"

Президент України Володимир Зеленський нагородив орденами голів ОДА та мерів міст, які найбільше відзначились у дні війни Росії проти України.

Відповідний указ з'явився на сайті глави держави.

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Деталі

Орден Богдана Хмельницького ІІІ ступеня отримують:

  • глава Харківської ОДА Синєгубов;
  • глава Миколаївської ОДА Кім;
  • глава Донецької ОДА Кириленко;
  • глава Луганської ОДА Гайдай;
  • глава Чернігівської ОДА Чаус;
  • глава Сумської ОДА Живицький.

Орден Мужності отримують:

  • мер Харкова Терехов;
  • мер Миколаєва Синкевич;
  • мер Чернігова Атрошенко;
  • мер Сум Лисенка;
  • мер Херсона Колихаєв;
  • мер Мелітополя Федоров;
  • мер Нової Каховки Коваленко.

Крім того, президент підписав указ про встановлення почесної відзнаки "Місто-герой України". Містами-героями стануть:

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  • Харків;
  • Чернігів;
  • Маріуполь;
  • Херсон;
  • Гостомель;
  • Волноваха.

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