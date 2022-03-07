Зеленський нагородив орденами голів ОДА та мерів міст, які відзначились від початку війни

Указ був оприлюднений на сайті президента Володимира Зеленського/Фото: колаж: "Сьогодні"

Президент України Володимир Зеленський нагородив орденами голів ОДА та мерів міст, які найбільше відзначились у дні війни Росії проти України.

Відповідний указ з'явився на сайті глави держави.

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Деталі

Орден Богдана Хмельницького ІІІ ступеня отримують:

глава Харківської ОДА Синєгубов;

глава Миколаївської ОДА Кім;

глава Донецької ОДА Кириленко;

глава Луганської ОДА Гайдай;

глава Чернігівської ОДА Чаус;

глава Сумської ОДА Живицький.

Орден Мужності отримують:

мер Харкова Терехов;

мер Миколаєва Синкевич;

мер Чернігова Атрошенко;

мер Сум Лисенка;

мер Херсона Колихаєв;

мер Мелітополя Федоров;

мер Нової Каховки Коваленко.

Крім того, президент підписав указ про встановлення почесної відзнаки "Місто-герой України". Містами-героями стануть:

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Харків;

Чернігів;

Маріуполь;

Херсон;

Гостомель;

Волноваха.

Що відбувалося в Україні минулої доби?

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