Зеленский подписал указ о безвизе для иностранцев, желающих вступить в Интернациональный легион обороны Украины

Зеленский подписал важный указ/Фото: коллаж: "Сегодня"

28 февраля президент Украины Владимир Зеленский подписал указ О временном введении безвизового режима для иностранцев, желающих вступить в Интернациональный легионобороны Украины.

Указ появился на сайте президента Украины.

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Подробности

"Ввести с 1 марта 2022 года временно на период действия военного положения до принятия президентом Украины соответствующего решения безвизовый режим въезда в Украину для граждан иностранных государств, желающих вступить в Интернациональный легион обороны Украины, кроме граждан государства, признанного государством-агрессором", — говорится в указе.

Указ вступает в силу со дня его оглашения.

Что происходит 28 февраля

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