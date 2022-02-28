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Зеленський підписав указ про безвіз для іноземців, які хочуть вступити до Інтернаціонального легіону оборони України

Володимир Козир
28 лютого, 23:41
Указ був підписаний президентом 28 лютого

Зеленський підписав важливий указ/Фото: колаж: "Сьогодні"

28 лютого президент України Володимир Зеленський підписав указ "Про тимчасове запровадження безвізового режиму для іноземців, які хочуть вступити до Інтернаціонального легіону оборони України".

Указ з'явився на сайті президента України.

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Деталі

"Запровадити з 1 березня 2022 року тимчасово на період дії воєнного стану до прийняття президентом України відповідного рішення безвізовий режим в’їзду в Україну для громадян іноземних держав, які бажають вступити до Інтернаціонального легіону оборони України, крім громадян держави, визнаної державою-агресором", — йдеться в указі.

Указ набирає чинності з дня його оприлюднення.

Що відбувається 28 лютого

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