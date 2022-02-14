Ще одна країна спростила в'їзд для українських туристів – що змінилося

Для українців спростили в'їзд до Франції. Фото: колаж "Сьогодні"

Франція спростила правила в'їзду до країни для українських мандрівників. Тепер ПЛР-тест більше не знадобиться.

Про це повідомляє "Коронавірус інфо".

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Що змінилося?

Для мандрівників, вакцинованих відповідно до європейських норм, при в'їзді до Франції достатньо підтвердити повний курс вакцинації проти COVID-19, а негативний ПЛР-тест більше не знадобиться.

Перед поїздкою обов'язково перевірте актуальну інформацію щодо правил перетину кордону на порталі Міністерства закордонних справ.

Ще одна країна спростила в'їзд для українських туристів

Українським туристам тепер легше їздити до Великої Британії. Закордонна країна спростила правила в'їзду для мандрівників

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З 11 лютого мандрівникам, які отримали повний курс вакцинації, не потрібно робити тест на коронавірус.