Ще одна країна спростила в'їзд для українських туристів – що змінилося

Для українців спростили в'їзд до Франції. Фото: колаж "Сьогодні"
Франція спростила правила в'їзду до країни для українських мандрівників. Тепер ПЛР-тест більше не знадобиться.
Про це повідомляє "Коронавірус інфо".
Що змінилося?
Для мандрівників, вакцинованих відповідно до європейських норм, при в'їзді до Франції достатньо підтвердити повний курс вакцинації проти COVID-19, а негативний ПЛР-тест більше не знадобиться.
Перед поїздкою обов'язково перевірте актуальну інформацію щодо правил перетину кордону на порталі Міністерства закордонних справ.
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З 11 лютого мандрівникам, які отримали повний курс вакцинації, не потрібно робити тест на коронавірус.
Туристи повинні заповнити Passenger Locator Form, підтвердивши свій статус вакцинації та історії подорожей, вказавши свої контактні дані.
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