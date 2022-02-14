Еще одна страна упростила въезд для украинских туристов – что изменилось

Для украинцев упростили въезд во Францию. Фото: коллаж "Сегодня"
Франция упростила правила въезда в страну для украинских путешественников. Теперь ПЦР-тест больше не потребуется.
Об этом сообщает "Коронавирус инфо".
Что изменилось?
Для путешественников, вакцинированных в соответствии с европейскими нормами, при въезде во Францию достаточно дать подтверждение полного курса вакцинации против COVID-19, а негативный ПЦР-тест больше не потребуется.
Перед поездкой обязательно проверьте актуальную информацию о правилах пересечения границы на портале Министерства иностранных дел.
Еще одна страна упростила въезд для украинских туристов
Украинским туристам теперь станет проще ездить в Великобританию. Зарубежная страна упростила правила въезда для путешественников.
С 11 февраля путешественникам, получившим полный курс вакцинации, не нужно сдавать тест на коронавирус.
Туристы должны заполнить Passenger Locator Form, подтвердив свой статус вакцинации и истории путешествий, указав свои контактные данные.
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