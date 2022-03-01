Кнут так кнут: Венедіктова пояснила, як каратимуть росіян за війну

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Генеральний прокурор України Ірина Венедіктова розповіла, що Офіс генпрокурора розпочав процес притягнення до відповідальності російських злочинців, які напали на Україну.
"Зараз кожна хвилина цінна. Ми маємо діяти швидко і рішуче. Бити по всіх накопичених страхах громадян РФ. Крім кнута, на жаль, вони нічого не розуміють. Кнут так кнут. Процес притягнення до відповідальності розпочато. Ми вже почали консультації з нашими міжнародними партнерами, щоб забезпечити затримання російських злочинців під час спроб перетину кордонів цивілізованих країн. Так і буде. Кістьми ляжемо, але арештуємо", — сказала вона.
Венедіктова розповіла, як відбуватиметься розслідування злочинів Росії у Міжнародному суді в Гаазі.
"Прокурор Міжнародного кримінального суду Карім Хан прийняв надважливе рішення – ініціював початок повноцінного розслідування ситуації в Україні. Наступний крок – дозвіл Досудової палати суду. Після цього – відкритий процес над диктаторським режимом, який нищить нашу державу і звірськи вбиває наших людей. За страждання українців агресора має покарати закон!" — заявила вона.
Ситуація в Україні
- Цієї ночі окупанти намагалися прорвати оборону Києва, але їхні спроби були відбиті. Українські військові знищили колони техніки окупанта, ворог зазнав великих втрат особового складу.
- На Сумщині, у селі Підлипне під Конотопом, російські військові здалися, кинувши техніку, в якій закінчилося пальне У Мережі з'явилося відео, як вони йдуть колоною селом.
- У Харкові внаслідок авіаудару снаряд влучив у міську лікарню № 3. Поранення отримали 6 людей.
- Також у Харкові з-під завалів дістають поранених та тіла загиблих після обстрілу російськими військами, який стався вранці.
- З початку доби в Україні росіяни провели перегрупування військ і завдали ракетно-бомбових ударів з повітря. Також окупанти намагалися висадити тактичні десанти й напасти на об'єкти цивільної та військової інфраструктури.
- У РФ починають прибувати перші ешелони із загиблими та пораненими, російське Міноборони поступово перестає приховувати втрати.
- В Україні запрацював центр з пошуку полонених. Туди можна звернутись, якщо на війні зникли ваші рідні.