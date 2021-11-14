Коронавірус, підсумки тижня. Більшість COVID-ліжок зайнято, а нещеплених усувають від роботи

В Україні складна ситуація з коронавірусом / Фото: Колаж: Сьогодні
В Україні за останній тиждень зафіксовано понад 140 тисяч нових випадків коронавірусної хвороби. У "жовтій зоні" карантину лише три області. Тим часом вакцинувати українців почали навіть у громадському транспорті, а нещеплених працівників усувають від роботи.
"Сьогодні" з'ясували, як змінилася ситуація з коронавірусом в Україні за останні сім днів.
Рівень захворюваності
За минулий тиждень, з 8 по 14 листопада, в Україні зафіксували 142 206 нових випадків зараження на коронавірусну хворобу. Це трохи менше, ніж у попередні тижні. Для порівняння: наприкінці жовтня цей показник становив 152 897.
Минулої доби, 13 листопада, в Україні зафіксовано 14 490 нових підтверджених випадків COVID-19. Госпіталізували 4881 людину, крім цього, зафіксували 403 летальні випадки. Одужали 11 146 людей.
Найбільша кількість підтверджених випадків у таких областях:
- Дніпропетровська (1630);
- Харківська (1050);
- Запорізька (1029);
- Одеська (979);
- Донецька (793).
Вакцинація в Україні
13 листопада в Україні 145 241 особу вакцинували проти COVID-19. Одну дозу отримали 65 757 людей, повністю імунізовано 79 484 особи.
Усього з початку кампанії щеплення вакцинувалася 12 187 561 людина, причому повністю імунізовано та отримали дві дози 8 665 945 українців.
Зазначимо, що в Україні все частіше підробляють сертифікати про вакцинацію від коронавірусу. Наприклад, нещодавно правоохоронці з'ясували, як у Києві фейкові COVID-сертифікати вводили до "Дії". Люди були готові платити 450 доларів за фейковий документ, щоб не робити щеплення від коронавірусу.
СБУ викрила три масштабні схеми підробки COVID-документів. Зловмисників затримали у трьох різних куточках країни. У Києві підробки друкували у друкарні, а під Харковом та на Прикарпатті нелегальні схеми організували турагентства.
В Україні двом лікарям суд уже виніс вироки у справі про підробку COVID-документів. Одного лікаря оштрафували на 34 тисячі гривень та позбавили на рік права займатися діяльністю, пов'язаною з видачею подібних довідок. В Івано-Франківську медик отримав 2 роки в'язниці з випробувальним терміном на 1 рік.
Тим часом в Україні масово усувають від роботи невакцинованих працівників. У містах на роботу не вийшли понад 1000 людей.
Щеплення в церквах та громадському транспорті
В Україні запрацював перший пункт вакцинації у храмі. Його відкрили у Патріаршому соборі Воскресіння Христового Української греко-католицької церкви, що в Києві.
А у місті Новомосковськ під Дніпром людей вакцинують у маршрутці. Для охочих там є три вакцини: Pfizer, CoronaVac та AstraZeneca.
Тим часом в Одесі людей вакцинують просто у трамваї. Таке незвичне місце для вакцинації COVID-19 з'явилося 11 листопада.
Що відбувається в лікарнях?
В Україні виділено найбільшу кількість ліжок для хворих на COVID-19 – 76 401. З них зайнято 51 926 ліжок. На реанімаційних ліжках – 3645 пацієнтів.
Однак у Києві частина лікарень заповнена на 100% COVID-хворими. Загалом зайнятість ліжко-місць становить 73%.
У Харківській області в реанімаціях лікарень зайнято 266 ліжок з 331. До реанімаційних відділень часто потрапляють пацієнти з коронавірусом, які не вакцинувалися.
А в клінічній лікарні швидкої медичної допомоги Львова від коронавірусної хвороби померла 23-річна вагітна та 29-річний чоловік. У жінки були "чорні нежиттєздатні легені".
Крім того, в Івано-Франківську померла 35-річна породілля від коронавірусу. Медики врятували її дитину за допомогою кесаревого розтину – малюк у тяжкому стані.
Карантин в Україні
Тернопільська область перейшла з "помаранчевої" до "жовтої" зони карантину. У регіоні поліпшилася ситуація щодо захворюваності на коронавірус.
Які області у "червоній зоні":
- Херсонська,
- Одеська,
- Запорізька,
- Донецька,
- Дніпропетровська,
- Сумська,
- Миколаївська,
- Рівненська,
- Житомирська,
- Івано-Франківська,
- Київська,
- Луганська,
- Хмельницька,
- Чернігівська,
- Львівська,
- Волинська,
- Черкаська.
Які області в "помаранчевій зоні":
- Вінницька,
- Полтавська,
- Харківська,
- Чернівецька.
Які області в "жовтій зоні":
- Закарпатська,
- Тернопільська,
- Кіровоградська.
Раніше головний санітарний лікар Ігор Кузін заявляв, що Україна має шанси провести цей Новий рік не в "червоній зоні" карантину. Це станеться, якщо громадяни дотримуватимуться рекомендацій Міністерства охорони здоров'я.
Школи на карантині
У багатьох містах України 15 листопада діти повернуться на навчання. Однак деякі міста все ж таки залишать "дистанційку".
Де учні повернуться на навчання?
- Львів – учні 1-4 класів у всіх школах.
- Чернівці – усі учні у всіх школах.
- Черкаси – учні 1-4 класів, учні школи № 8, гімназії № 9, колегіуму "Берегиня" та гуманітарно-правового ліцею.
- Чернігів – більшість шкіл, а також спеціальна школа № 1 та навчально-реабілітаційний центр № 2.
- Рівне – усі учні в усіх школах.
- Житомир – усі учні в 25 школах міста. Лише кілька шкіл залишаться на "дистанційці".
- Суми – учні 1-4 класів та спеціальних шкіл (з 17 листопада).
- Дніпро – усі учні в 45 навчальних закладах міста (деякі залишаться на "дистанційці").
- Харків – усі школи.