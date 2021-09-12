Коронавірус, підсумки тижня. Перехід України до "жовтої зони" і нові типи COVID-сертифікатів

У країні з кожним днем діагностують нові випадки захворювання, незважаючи на високі темпи вакцинації / Фото: Колаж: Сьогодні

В Україні з кожним вдень зростає кількість хворих коронавірусом. Вірус став більш агресивним, а влада збирається перевести Україну з "зеленої" епідеміологічної зони в "жовту".

Рівень захворюваності

За минулий тиждень, з 6 серпня по 12 вересня, в Україні зафіксували 18 312 нових випадків зараження коронавірусом. Для порівняння: тижнем раніше виявили 12 594 випадків COVID-19, два тижні тому – 9530, а три тижні тому – 15 510. А за час пандемії коронавірусом захворіли вже 2 316 619 людей.

Вакцинація населення

З початку прищеплювальної кампанії щеплено 5 889 812 осіб, з них отримали одну дозу – 5 889 810 осіб повністю імунізовані і отримали дві дози – 4 775 986 людей. Всього проведено 10 665 796 щеплень.

Посилення карантину

Головний санітарний лікар України Ігор Кузін анонсував впровадження найближчим часом "жовтої зони" карантину в країні. Згідно з якою буде обмежуватися кількість людей на масових заходах, а також скорочуватися наповнюваність кінотеатрів до 50%.

Пізніше, глава МОЗ Віктор Ляшко заявив, що в МОЗ зробило подання Кабміну про переведення України в "жовту зону" карантину.

А тим часом, в Києві знову обговорюють можливість переходу столиці із "зеленої" в "жовту" або навіть до "помаранчевої зони" карантину. Наскільки це реально, "Сьогодні" поцікавився у голови Держспоживслужби Києва Олега Рубана. За його словами, показники по захворюваності в Києві змінюються щодня.

Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко вже заявив, що більшість жорстких обмежень не діятимуть стосовно вакцинованих.

"Ми пропонуємо наблизити якість життя вакцинованого населення до звичайного... Більшість обмежень, які передбачені в "жовтому" і "червоному рівнях", не застосовуватимуться в разі, якщо будуть вакциновані колективи або відвідувачі закладів. Для "жовтого рівня" буде достатньо однієї дози вакцини, а для "червоного" – повний курс щеплень", – сказав він.

Які обмеження очікують українців

проведення масових заходів, коли більш ніж одна людина на 1 кв. м;

робота кінотеатрів та інших установ культури із заповненою залів понад 50%;

здійснення перевезень пасажирів у кількості більше, ніж кількість місць для сидіння;

проведення дискотек, а також робота інших розважальних закладів;

розміщення відвідувачів в закладах громадського харчування на відстані менш ніж два метри між столиками;

діяльність установ, що надають послуги з розміщення (крім готелів і санаторіїв);

відвідування шкіл та дитсадків, якщо половина дітей і педагогів хворіє;

проведення планових операцій;

відвідування спортзалів, якщо на кожного відвідувача менш 20 кв. м площі.

Як працюватимуть школи

У МОЗ вже заявили, що навчальні заклади переходитимуть на дистанційне навчання в разі перебування району або міста в "червоній зоні" карантину. А в "зелених зонах" карантину відвідування навчальних закладів дозволено в звичайному режимі.

Для продовження роботи навчальних закладів за умови введення "жовтої зони" карантину повинні бути вакциновані від 80% співробітників хоча б першою дозою.

COVID-сертифікати

В Україні вакциновані громадяни можуть отримати COVID-сертифікат, що засвідчує проходження базового курсу щеплення. Але періодично документ потрібно міняти. Головна перевага COVID-сертифікату міжнародного зразка – можливість подорожувати в країни, які його визнали. Але цей документ стане в нагоді і всередині країни. Наприклад, сертифікати можуть стати пропусками з QR-кодами в разі нового локдауну.

МОЗ планує ввести в Україні зелений і жовтий сертифікати вакцинації від COVID-19. Перший буде доступним для громадян, які пройшли повний курс вакцинації, а другий – буде видаватися після першої дози.