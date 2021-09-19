Коронавірус, підсумки тижня. Українське виробництво CoronaVac і продовження дії COVID-сертифікатів

У країні з кожним днем діагностують нові випадки захворювання, незважаючи на високі темпи вакцинації

В Україні зростає кількість хворих коронавірусом, країна знаходиться на порозі "жовтої зони", а влада вже прогнозує новий локдаун.

Рівень захворюваності

За минулий тиждень, з 13 серпня по 19 вересня, в Україні зафіксували 30 557 нових випадків зараження коронавірусом. Для порівняння: тижнем раніше виявили 18 312 випадки COVID-19, а місяць тому – 15 510. А за час пандемії коронавірусом захворіла вже 2 348 381 людина.

Вакцинація населення

З початку прищеплювальної кампанії щеплено 6 282 898 осіб, з них отримали одну дозу – 6 282 896 людей, повністю імунізовані і отримали дві дози – 5 137 923 особи. Всього проведено 11 420 819 щеплень.

Карантин в Україні

Станом на ранок 18 вересня всі області України перебувають в зеленій зоні адаптивного карантину. Однак в 10 регіонах перевищено показник динаміки рівня госпіталізації хворих на COVID-19. Але, незважаючи на це, в країні можуть ввести "жовтий рівень" епідемічної небезпеки, а в регіонах, де найгірші показники по коронавірусу, карантин можуть посилити ще більше.

Навчання в школах і університетах

У зв'язку зі змінами до постанови Кабінету Міністрів про запобігання коронавірусу, в Міністерстві освіти розповіли, як будуть працювати навчальні заклади, щоб запобігти поширенню COVID-19. Зміни наберуть сили з 20 вересня, якщо в Україні введуть "жовту" або "червону зону". У "жовтій зоні" діти зможуть відвідувати навчальні заклади, якщо у 80% працівників будуть сертифікати про вакцинацію.

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Примітно, що в деяких столичних школах ще 13 вересня сформували списки педагогів для видачі спецперепусток.

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COVID-сертифікати

Кабінет Міністрів України в понеділок, 13 вересня, прийняв зміни до постанови № 1236 з новими карантинними правилами, які будуть введені для запобігання поширенню COVID-19. Зокрема, будуть введені електронні COVID-сертифікати для щеплених людей.

Електронні COVID-сертифікати будуть мати дві опції (так звану "жовту" чи "зелену") і будуть містити інформацію про вакцинацію, про негативні результати тестування протягом 72 годин або про одужання від COVID-19. "Жовтий" сертифікат буде мати інформацію про перше щеплення, а "зелений" – про повний курс.

Крім того, Кабмін продовжив дію "зелених" COVID-сертифікатів міжнародного зразка до 365 днів. Вони доступні після повного курсу вакцинації від COVID-19.

Згенерувати і роздрукувати COVID-сертифікат про повну вакцинацію на порталі "Дія" можна буде у кінці вересня. Йдеться тільки про зелений COVID-сертифікаті, що свідчить про отримання повного курсу щеплення.

Вакцина від коронавірусу

У 2022 році в Харкові планують почати виробництво вакцин проти коронавірусу. Випускати щеплення буде підприємство "Лекхім".

В.о. мера Ігор Терехов зазначив, що в виробництво компанія вкладе близько 25-30 тисяч євро.

У Харкові буде вироблятись вакцина CoronaVac, створена китайською компанією Sinovac Biotech.