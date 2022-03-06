Міноборони: На Маріупольському напрямку Україна знищила близько 30 окупантів та техніку

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Сьогодні, 6 березня, на Маріупольському напрямку українські військові знищили близько 30 російських окупантів.

Про це повідомляє на своїй сторінці в Facebook Міністерство оборони України.

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Втрати ворога

"На Маріупольському напрямку, українські захисники здійснили контратаку та знищили три ворожі танки, чотири БМП, два "Тигра" та близько 30 російських окупантів. Двоє загарбників потрапили в полон. Опинившись в полоні, росіяни заспівали вже звичну для них пісню про "мы не знали, куда нас отправляют". Та все вони знали", – зазначили в міністерстві.

Також відомо, що двоє танкістів, один з яких російський офіцер-командир взводу, вирішили здатися.

"Інші ж екіпажі, що знаходилися в розбитій колоні бронетехніки, залишилися в палаючих машинах назавжди. Українські оборонці Маріуполя продовжують героїчно та мужньо стримують навалу агресора. Перемога буде за нами!" – заявили в Міноборони.

Ситуація в Україні 6 березня

Президент Володимир Зеленський заявив, що ворог зазнає небачених втрат, а українська армія утримує всі ключові напрямки. Про це він сказав у своєму новому відеозверненні. Окупанти готують другу хвилю широкомасштабного наступу, попередив секретар РНБО Олексій Данілов.

Під Миколаєвом українські силовики розгромили батальйонно-тактичну групу окупантів. Більшість її особового складу – колишні наші військові, які у 2014 році зрадили Україну та перейшли на бік РФ у Криму.

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У колоні окупантів під Харковом помітили автомобілі Росгвардії з великою кількістю щитів, кийків та захисного екіпірування для розгону демонстрацій.

Українські захисники розбили колону окупантів неподалік Ірпеня на Київщині. З усіх російських військових у колоні вижив лише один, його з пораненням доставили у військовий шпиталь у Києві.

В Україні від початку російського вторгнення до територіальної оборони вступили вже 100 тисяч людей. Після закінчення війни тероборона стане частиною системи оборони України.

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Нагадаємо, радник глави Офісу президента Олексій Арестович заявив, що Росія використала приблизно 90% крилатих ракет з початку війни проти України. Але окупанти мають ще "Іскандери", які, ймовірно, запускатимуться з території Білорусі.

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