Чи можна людям з гіпертонією щепитися від COVID-19 – медики відповіли

Гіпертонікам радять вакцинуватися від коронавірусу. Фото: колаж "Сьогодні"

Українцям, у яких підвищений тиск, рекомендують вакцинуватися від коронавірусу. Люди із серцево-судинними захворюваннями в групі ризику тяжкого перебігу COVID-19.

Про це повідомили у Центрі громадського здоров'я України.

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Чому потрібно вакцинуватися людям із гіпертонією?

Люди пустили міф, що із підвищеним тиском не можна вакцинуватися від коронавірусу.

Насправді гіпертонія є прямим показанням до вакцинації, оскільки коронавірус може призвести до ускладнень серцево-судинних хвороб або навіть смерті пацієнта.

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Людям рекомендують вакцинуватись. Фото: РБК

Чи потрібний тест на антитіла перед вакцинацією COVID?

Українцям не потрібно робити тест на антитіла перед вакцинацією від коронавірусу. Його результат не дозволяє зробити висновок про рівень імунного захисту людини.

Надійних даних про те, скільки триває імунітет після перенесеного СOVID-19, поки що немає. Вакцини зменшують ризик госпіталізації та смерті, а також здатні полегшити перебіг та наслідки хвороби. Отже, якщо ви перехворіли, вам все одно потрібно щепитися.

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В Україні дозволили бустерну COVID-вакцинацію: кому буде доступна

Міністерство охорони здоров'я схвалило запровадження в Україні бустерної дози вакцини проти коронавірусу для людей старше 18 років. Про це повідомив Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

Як розповів Ляшко, МОЗ підписав документ про введення бустерної дози вакцини проти COVID-19 для всіх вакцинованих від 18 років, незалежно від того, якою вакциною вони щепилися.