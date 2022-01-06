Фейк або правда: чи потрібен тест на антитіла перед COVID-вакцинацією

Надійних даних про те, скільки триває імунітет після перенесеного коронавірусу, поки що немає

В Україні дедалі частіше вакцинуються від коронавірусу. Фото: колаж "Сьогодні"

Українцям не потрібно робити тест на антитіла перед вакцинацією від коронавірусу. Його результат не дозволяє зробити висновок про рівень імунного захисту людини.

Про це повідомили у Центрі громадського здоров'я України.

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Чому не треба робити тест на антитіла перед вакцинацією?

Люди пустили міф, що перед або після вакцинації проти коронавірусу необхідно робити тест на антитіла, щоб зрозуміти, чи є захист від COVID-19.

Насправді робити тест на антитіла до коронавірусу не має сенсу. Його результат не дозволяє зробити висновок про рівень імунного захисту людини.

Надійних даних про те, скільки триває імунітет після перенесеного СOVID-19, поки що немає. Вакцини зменшують ризик госпіталізації та смерті, а також вони здатні полегшити перебіг і наслідки хвороби. Отже, якщо ви перехворіли, вам все одно потрібно щепитися.

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Тест на антитіла до коронавірусу. Фото: РБК

В Україні дозволили бустерну COVID-вакцинацію: кому буде доступна

Міністерство охорони здоров'я схвалило введення в Україні бустерної дози вакцини проти коронавірусу для всіх людей віком від 18 років. Про це повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

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Як розповів Ляшко, МОЗ підписало документ про введення бустерної дози вакцини проти COVID-19 для всіх вакцинованих від 18 років, незалежно від того, якою вакциною вони щепилися.