Затримано чоловіка з гранатою в Кабміні: всі подробиці

чоловік прийшов до Кабінету міністрів з гранатою і загрожує її підірвати. Відповідне відео опублікував в Facebook голова правління ВГО "Стоп корупції" Ігор Бондарчук.

Сайт "Сьогодні" веде текстовий онлайн події:

12:24 "Життя набридло", – так Прохнич сказав під час допиту в поліції, повідомили джерела "Сьогодні".

12:16 Товариш умовив Прохнича здатися поліції. Незважаючи на бойові заслуги, судити затриманого будуть по всій строгості, заявив глава МВС.

"Ніхто не має права порушувати Закон, навіть якщо він є ветераном і захисником України! Граната в його руках була бойовою. У разі підриву могли загинути і травмуватися люди", – зазначає Денис Монастирський.

11:54 Прохнич перебував у скрутному матеріальному становищі, про це розповіли знайомі ветерана.

"Якщо у людини немає житла, вона однаково працює, грошей не просить. У нього є бажання щось робити. Та... Іноді ми йому допомагали – коли він звертався. У нас є організація, з 2014 року допомагаємо ветеранам, психологічно, морально, іноді навіть матеріально", - повідомив волонтер Василь Алексюк в ефірі "Україна 24".

11:45 Як повідомив глава Нацполіції, переговори з "терористом" велися близько 10 хвилин і Прохнича вдалося переконати здатися. Про що саме говорили – не розкривають.

11:44 Відео, як виводять "терориста" з будівлі Кабміну:

11:34 Чоловік вибачився перед правоохоронцями за свою поведінку.

11:28 Штовхнути на захоплення Кабміну Прохнича могло загострене почуття справедливості, властиве людям, що пройшли війну.

"Як у кожного ветерана, він не без проблем. Психологічно щось є. Але якісь особливі його проблеми мені невідомі. Особисто з ним ми таке не обговорювали. Людина повернулася з фронту, у нього гостре відчуття справедливості. Можливо, він звертався в Кабмін, йому не відповіли ", – розповів "Сьогодні" депутат Ірпінської міськради Антон Головенко.

Реклама

11:27 ПРОХНИЧА ЗАТРИМАНО

11:25 Стало відомо ім'я чоловіка з гранатою – це Володимир Прохнич з Ірпеня.

11:22 Проїзд по Грушевського перекрили через інцидент з гранатою.

11:21 Граната, якою ветеран погрожує Кабміну, – РГО (ручна протипіхотна оборонна ударно-дистанційна граната). Поки чоловік її тримає затиснутою, вибух не відбудеться.

11:17 Спецназ розпаковує екіпірування під будівлею Кабміну. Відомо, що ветеран висунув свої вимоги, але поки невідомо – що саме вимагає чоловік.

11:02 Спецназ прибув до будівлі Кабінету міністрів в Києві. Не виключено, що будуть брати штурмом.

10:57 Чоловіка з гранатою впізнали – їм виявився ветеран війни на Донбасі. Про це "Сьогодні" повідомив депутат Ірпінської міської ради Антон Головенко.

10:42 У поліції Києва кажуть, що на місце інциденту в Кабміні виїхала слідчо-оперативна група. "На місце виїхала поліція. Інформація уточнюється", – повідомили нам в поліції.

10:30 Опубліковано відео з чоловіком, який зайшов в будівлю Кабміну з гранатою