На Рівненщині дозволили вмикати світло вечорами

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На Рівненщині скасували світломаскування. У комендантську годину в області більше не вимикатимуть світло на вулицях та квартирах, повідомляє голова Рівненської ОДА Віталій Коваль.

Військові відпрацювали всі маневри, тому доцільності у світломаскуванні немає, пояснив Коваль. За його словами, освітлення на дорогах – це безпека для гуманітарних вантажів. Крім того, освітлені вулиці полегшують патрулювання вулиць, охорону соціально важливих об'єктів та виявлення підозрілих осіб.

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Нагадаємо, у багатьох містах України в комендантську годину вимикається вуличне освітлення, а мешканців просять відключати чи приглушувати світло у своїх будинках.

Ситуація в Україні 5 березня

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Російська авіація завдала точкових ударів по Сумах, зокрема по інфраструктурних об'єктах.

Поблизу села Велика Весь Чернігівської області українські військові знищили російський танк.

У Миколаївській області ЗСУ збили чотири російські вертольоти.

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