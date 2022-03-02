Не пустити в Україну – білоруси блокують залізницю

Росія та Білорусь поки не збираються відходити від кордонів з Україною / Фото: Reuters, Колаж: Сьогодні

На відміну від росіян, громадяни Білорусі розуміють, що в Україні йде війна і вони не хочуть, щоб наші по-справжньому братні народи воювали один з одним на війні, яку оголосив усьому світові неадекватний президент Росії Володимир Путін. Тому білоруси розпочали свої неоголошені акції, покликані не дати відправити білоруських солдатів на війну.

Про це повідомляє Телеграм-канал "Україна зараз".

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Що відомо

Повідомляється, що білоруси блокують рух залізниці для ускладнення переміщення вантажів військового призначення. Вони масово збираються на вокзалах.

Лідер білоруської опозиції Світлана Тихановська повідомила, що у Білорусі оголосили антивоєнну мобілізацію. Маніфест Антивоєнного руху опубліковано в Мережі.

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Генеральний штаб ЗСУ повідомив 1 березня, що Республіка Білорусь надає допомогу РФ у розміщенні військ на її території для ведення війни проти України. За даними експертів, самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко намагається не виконувати вимоги Путіна щодо введення військ в Україну. Проте російський диктатор продовжує тиснути.

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