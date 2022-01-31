"Омікрон" атакує дітей, а локдаун дедалі ближче: все про COVID-ситуацію в Україні

"Омікрон" поширюється швидше, ніж "Дельта", та небезпечний для дітей / Фото: Колаж: Сьогодні

Україна поступово наближається до піку захворюваності на коронавірус. Найближчими тижнями чекають до 50 тисяч нових хворих на добу. Ситуація загострилася і через появу "Омікрону", що поширюється набагато швидше, ніж попередні штами.

Головне про ситуацію з коронавірусом в Україні – у матеріалі новин "Сьогодні".

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В Україні за добу 30 січня зафіксували 22 026 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Серед хворих – 2865 дітей та 337 медпрацівників.

У лікарні потрапили 3342 особи, одужали 6142 особи. Померли від коронавірусу минулої доби 144 особи.

Ситуація погіршується

Найвищі показники захворюваності на ковід в Україні будуть вже наступного тижня, максимум протягом двох тижнів. У лютому очікується близько 50 тисяч хворих на добу.

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За словами заступника директора з наукової роботи Інституту проблем математичних машин і систем НАН України Ігоря Бровченка, піковий період нової коронавірусної хвилі варто чекати вже найближчим часом.

"Нам належить чекати пікового періоду протягом наступного тижня, максимум через 2 тижні. А ось скільки буде реально виявлених (випадків. – Ред.) – тут сказати набагато важче", – заявив Бровченко.

Лікарі звинувачують не лише "Омікрон"

У Київській міській клінічній лікарні №1 за останні два тижні стало значно більше пацієнтів. Медики стверджують, що, крім нового штаму "Омікрон", на стрибок захворюваності вплинули і новорічні свята.

Директор лікарні №1 Олександр Іванько стверджує, що українці втомились від протиепідемічних заходів. Крім того, на їхнє ставлення вплинуло і те, що в країні напередодні знизилася захворюваність.

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"Проходить деякий час, і вони бачать, що все нормально, і перестають захищати себе. "Не носитимемо маски, не використовуватимемо антисептики, не дотримуватимемося дистанції, збиратимемося на свята, де по 30-40 людей". Саме так усі думають", – сказав Іванько.

Коли закінчиться пандемія

У Міністерстві охорони здоров'я вважають, що 2022 рік може стати останнім роком пандемії коронавірусу. Це може статися через високі показники вакцинації в країні.

"Поява вакцини та прагнення всіх країн світу досягти високих рівнів охоплення щепленням дозволяє нам оптимістично сподіватися, що 2022 рік буде останнім для пандемії", – сказав міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

Для кого небезпечний "Омікрон"

Штам коронавірусу "Омікрон" дає меншу летальність, ніж "Дельта", але поширюється значно швидше. При цьому новий штам набагато небезпечніший для маленьких дітей.

"Якщо "Дельта" давала дуже швидкий сплеск захворювання і захоплювала дитячу популяцію, то "Омікрон" робить те ж саме, тільки швидше і масштабніше – він уникає імунітету як природного, так і штучного. І хворіють всі – вакциновані, невакциновані, ті , хто перехворів", – сказала Ольга Голубовська.

Лікар зазначила, що ще одна особливість "Омікрону" у тому, що він вражає маленьких дітей. Були випадки, коли діти по 10 днів лежали у лікарні у тяжкому стані.

Небезпека флурону

Вчені виявили ще один штам коронавірусу – флурон. Це одночасне зараження сезонним грипом та COVID-19.

Перші випадки нового вірусу вже зареєстрували в інших країнах. В Україні випадків одночасного зараження ще не було, проте вони цілком можуть бути.

"Одночасно захворіти на грип і ковід цілком можливо. Зараз такий час, якому притаманна захворюваність на грип, і вона може бути. З точки зору шкідливості для організму, то як лікар я вважаю, що це більш небезпечно, коли одночасно є і грип, і коронавірус. Наслідки такого поєднання можуть бути дуже небезпечними", – розповів директор Київської міської клінічної лікарні №1 Олександр Іванько.

Карантин в Україні

Жовта зона знову скоротилася, нині там 7 областей. Найбільше помаранчевих регіонів та два червоні (Івано-Франківська та Рівненська).

До червоної зони потрапили такі області:

Івано-Франківська;

Рівненська.

У жовтій зоні залишилися такі регіони:

місто Київ;

Дніпропетровська;

Київська;

Кіровоградська;

Полтавська;

Харківська;

Херсонська область.

Хто на порозі червоної зони

Вже дуже скоро карантин можуть посилити ще в шести областях. Це пов'язують із низьким рівнем вакцинації населення.

"Найвищий ризик швидкого переходу в червоний рівень епіднебезпеки зараз мають Закарпатська, Волинська, Чернівецька, Львівська, Вінницька та Сумська області", – повідомив голова МОЗ Віктор Ляшко.

Обов'язкова вакцинація

Відсьогодні, 31 січня, невакцинованих працівників деяких сфер не допускатимуть на роботу. Потрібна хоча б одна доза щеплення від коронавірусу.

Це стосується працівників органів місцевого самоврядування, державних та комунальних закладів охорони здоров'я, а також працівників різних комунальних установ та організацій.

Якщо щеплення не буде, то працівників буде відсторонено від роботи без збереження зарплати.

Також щеплення від коронавірусу вже є обов'язковим для працівників центральних органів виконавчої влади, місцевих державних адміністрацій, педагогів, а також працівників стратегічно важливих об'єктів.

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