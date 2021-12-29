Чи перейде Україна в "зелену" зону у 2022-му? Експерти дали прогноз

В Україні не вводитимуть повний локдаун. Фото: колаж "Сьогодні"

У першому кварталі 2022 року Україна може не перейти до "зеленої" карантинної зони. Захворюваність у країні треба ще зменшувати вдвічі-втричі.

Про це повідомив керівник Центру економіки охорони здоров'я Київської школи економіки Юрій Ганіченко на брифінгу у середу, 29 грудня.

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Україна не стане "зеленою" у новому році

Як розповів Ганіченко, зелений рівень встановлюється для всієї України одночасно. Водночас перехід до цієї карантинної зони не очікується ще протягом трьох місяців.

"Бо захворюваність у країні треба ще зменшувати вдвічі-втричі", – зазначив експерт.

Чи будуть в Україні нові локдауни? Шмигаль дав відповідь

Українська влада більше не планує вводити в країні нові тотальні локдауни, як це робили раніше через епідемію коронавірусу. Про це заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль під час засідання уряду.

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Шмигаль уточнив, що таке рішення ухвалили через те, що в країні розпочали масову вакцинацію проти коронавірусу.

"Завдяки запуску безкоштовної та доступної вакцинації ми більше не плануємо вводити тотальні локдауни. Бізнес може працювати навіть у "червоних зонах", якщо його працівники вакциновані на 100%", - сказав прем'єр.

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Що відбувається з карантином в Україні?

Через те, що в країні поліпшилася ситуація з коронавірусом, нещодавно з "червоної зони" вийшли останні дві області – Волинська та Запорізька.

Отже, усі регіони України живуть за правилами "жовтої зони":

Відвідувати громадські заклади можуть лише ті, хто отримав одну дозу щеплення проти COVID-19 та має відповідний документ – "жовтий" COVID-сертифікат або довідку форми 063/о.

Для обслуговування відвідувачів та клієнтів працівникам ресторанів, готелів та спортзалів потрібно мати принаймні одне щеплення проти COVID-19.

Для відвідування громадських закладів можна використовувати і негативний тест, який діє 72 години, або альтернативний документ – COVID-сертифікат про одужання.

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