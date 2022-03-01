Допомога в 15 млн. Шмигаль розповів про виплати для сімей загиблих військових

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль розповів про грошові виплати для сімей військових / Фото: Колаж: Сьогодні
Уряд України виплатить 15 млн гривень одноразової допомоги сім'ям загиблих військових ЗСУ, які брали участь у війні Росії проти України.
Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль у зверненні.
П'ятий день війни
"Йде п'ятий день нашої визвольної війни проти російських загарбників. Весь український народ приєднався до боротьби. І поки що наші війська мужньо захищають українські землі від навали окупантів, мирні українці, українська держава почали працювати в режимі "все для фронту – все для перемоги", – сказав Шмигаль.
За його словами, приватний бізнес безкоштовно надає пальне, медикаменти, продукти, техніку для потреб армії. Хоробрість і мужність наших військових надихає кожного українця робити свій посильний внесок у перемогу.
Додаткова винагорода для військових
На виконання доручення президента України Володимира Зеленського уряд прийняв рішення, що під час дії військового стану всім військовослужбовцям виплачується додаткова грошова винагорода у розмірі 30 тисяч гривень щомісяця.
Військовослужбовцям, які безпосередньо беруть участь у бойових діях або забезпечують здійснення заходів щодо національної безпеки та оборони – розмір додаткової грошової винагороди збільшується до 100 тисяч гривень щомісяця.
Допомога сім'ям загиблих
Сім'ям загиблих військових ЗСУ буде виплачена одноразова грошова допомога в розмірі 15 млн гривень.
Що відбувається 28 лютого
- Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний заявив, що російські окупанти продовжують обстрілювати українські міста ракетами. Від їхніх рук загинуло вже 16 дітей.
- Окупанти розбомбили місто на Харківщині– постраждали житлові будинки та лікарня. У Балаклії місцеві жителі практично не виходять із укриттів.
- Генеральний штаб озвучив кількість знищеної техніки та солдатів окупантапісля чотирьох днів повномасштабної війни. Кількість знищеної техніки вже перевищує тисячу одиниць, а живої сили – понад п'ять тисяч осіб.
- ЗСУ під Києвом рознесли близько 200 одиниць техніки Російської Федерації.
- Комендантська година у Києві відсьогодні, 28 лютого, триватиме з 20:00 до 07:00, повідомили у КМДА.
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