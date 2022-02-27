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СЬОГОДНІ Новини України

"Країна їм вдячна": Зеленський озвучив зарплату в 100 тис. для військових

Юлія Гаврилюк Юлія Гаврилюк Редактор Україна Сьогодні
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27 лютого, 19:11
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Найважливіша робота сьогодні – це бути військовим і захищати країну від окупантів
Наші захисники отримуватимуть 100 тис. грн на місяць
Наші захисники отримуватимуть 100 тис. грн на місяць / Фото: Колаж: Сьогодні

Українські військовослужбовці, які стоять на захисті країни, отримуватимуть по 100 тис. гривень на місяць. Захисники мають знати, що країна їм вдячна.

Про це президент України Володимир Зеленський сказав у своєму відеозверненні 27 лютого.

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"Ми будемо платити нашим військовослужбовцям, які тримають в руках зброю, по 100 тис. гривень на місяць. Не для того, щоб нам сказали дякую, а для того, щоб вони знали, що країна їм точно вдячна. І так буде доти, доки не закінчиться ця війна", – сказав Зеленський.

Він додав, що бійці воюють не за гроші, "а за сьогодні, за завтра", але йдеться і про мотивацію.

"Сьогодні це найважливіша робота – бути військовим і захищати країну. Я хочу, щоб держава гідно платила за цю роботу", – сказав президент.

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Запеклі бої за Україну

Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що ворог знизив темпи наступу, але продовжує спроби закріпитись на деяких напрямках. Російські військові деморалізовані, є факти дезертирства та відмови воювати.

А ось ніч видалася для Харкова та Києва важкою. Харків зазнав сильних обстрілів, спалахнув газопровід. А під Києвом окупанти вдарили крилатими та балістичними ракетами по Василькову, де підірвали нафтобазу.

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У Полтавській області українські військові разом з теробороною знищили 200 одиниць техніки РФ.

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