Літаки, бензовози та броньований автомобіль: окупанти зазнали втрат у Харкові

РФ зазнає втрат/Фото: Wikimedia Commons, колаж: "Сьогодні"

Українські захисники продовжують знищувати ворога. За 6 березня у Харкові окупанти позбулися двох ворожих літаків, чотирьох бензовозів противника з пальним, трьох вантажних автомобілів ГАЗ-66. Крім того, наші військові взяли броньований автомобіль "Тигр".

Про це повідомив голова Харківської ОДА Олег Синєгубов.

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Деталі

Вранці сили протиповітряної оборони Харкова знищили штурмовик Су-25.

"Пілоту літака вдалося катапультуватися, підрозділи Збройних Сил України спільно із силами територіальної оборони, Національної гвардії та Служби безпеки України ведуть активні пошуки повітряного злочинця", — розповів Синєгубов.

Крім того, українські захисники ліквідували ще один винищувач Су-25 близько 18:15. Він був збитий підрозділом Національної гвардії України із зенітно-ракетного комплексу в районі ХАЗ. Пілот катапультуватися не встиг і загинув на місці.

Крім того, за 6 березня силами Національної гвардії України та тероборони міста у районі Руської Лозової знищено:

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4 бензовози противника з пальним,

3 вантажних автомобілів ГАЗ-66,

взято 1 броньований автомобіль "Тигр".

Що ще відбувалося 6 березня

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