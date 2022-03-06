Літаки, бензовози та броньований автомобіль: окупанти зазнали втрат у Харкові

РФ зазнає втрат/Фото: Wikimedia Commons, колаж: "Сьогодні"
Українські захисники продовжують знищувати ворога. За 6 березня у Харкові окупанти позбулися двох ворожих літаків, чотирьох бензовозів противника з пальним, трьох вантажних автомобілів ГАЗ-66. Крім того, наші військові взяли броньований автомобіль "Тигр".
Про це повідомив голова Харківської ОДА Олег Синєгубов.
Деталі
Вранці сили протиповітряної оборони Харкова знищили штурмовик Су-25.
"Пілоту літака вдалося катапультуватися, підрозділи Збройних Сил України спільно із силами територіальної оборони, Національної гвардії та Служби безпеки України ведуть активні пошуки повітряного злочинця", — розповів Синєгубов.
Крім того, українські захисники ліквідували ще один винищувач Су-25 близько 18:15. Він був збитий підрозділом Національної гвардії України із зенітно-ракетного комплексу в районі ХАЗ. Пілот катапультуватися не встиг і загинув на місці.
Крім того, за 6 березня силами Національної гвардії України та тероборони міста у районі Руської Лозової знищено:
- 4 бензовози противника з пальним,
- 3 вантажних автомобілів ГАЗ-66,
- взято 1 броньований автомобіль "Тигр".
Що ще відбувалося 6 березня
- 6 березня у Вінниці російські військові обстріляли аеродром ракетами. На кадрах відео видно кілька ударів та вогонь.
- Обстріл аеропорту у Вінниці 6 березня відбувся з південного напрямку, з акваторії Чорного моря.
- З цього приводу президент України Володимир Зеленський записав відеозвернення до Заходу, в якому вкотре попросив закрити нам небо ППО, переданим НАТО. Це необхідно, оскільки окупанти готують другу хвилю широкомасштабного наступу, попередив секретар РНБО Олексій Данилов.
- Під Миколаєвом українські силовики розгромили батальйонно-тактичну групу окупантів. Більшість її особового складу – колишні наші військові, які у 2014 році зрадили Україну та перейшли на бік РФ у Криму.
- В Києві над дитячою лікарнею "Охматдит" збили крилату ракету. У приміщенні є кілька пошкоджень, а лікарі продовжують працювати.
- В Україні від початку російського вторгнення до територіальної оборони вступили вже 100 тисяч людей. Після закінчення війни тероборона стане частиною системи оборони України.