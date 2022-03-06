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СЬОГОДНІ Новини України

Кадировці поранили мера Бучі – джерело

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6 березня, 20:59
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Офіційної інформації поки що немає
Мер Бучі Федорук до останнього залишається у зруйнованому місті / Колаж "Сьогодні"
Мер Бучі Федорук до останнього залишається у зруйнованому місті / Колаж "Сьогодні"

З'явилася інформація, що мер Бучі Федорук Анатолій поранений загарбниками, які штурмують місто вже десятий день.

Про це повідомляє телеграм-канал "Вартові Еспресо".

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Офіційного підтвердження цієї інформації немає. Повідомляється лише, що Федорука було поранено від рук бойовиків чеченського лідера Рамзана Кадирова.

У поліції Київської області повідомили, що поки не мають інформації про поранення мера Бучі, але й спростувати її не можуть. Джерело "Сьогодні" в оточенні мера Бучі також не змогло ні підтвердити, ні спростувати цю інформацію. Проте запевнив, що Федорук точно живий.

Ситуація з-під Києва

Українська влада пояснила свою позицію, щодо виведення наших військових підрозділів з Ірпеня, звідки 6 березня вдалося евакуювати 200 мирних громадян.

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Під час евакуації в Ірпіні окупанти розстрілюють людей прямо на вулиці та заважають мирному населенню виїхати з міста.

Головна проблема у цьому регіоні, окрім густонаселеного району – висадка кадировського бандформування. Плюс, за улюбленою злочинною традицією війська Володимира Путіна, зараз вони розставили свої бойові машини поряд із житловими будинками, прикриваючись ними від наших ударів.

Намагаються окупанти зірвати евакуацію людей у цьому регіоні. Вдень 6 березня окупанти влаштували вибуху у місці, де люди чекали евакуації.

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Окупанти готують другу хвилю широкомасштабного наступу, попередив секретар РНБО Олексій Данилов .

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