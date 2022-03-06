Самолеты, бензовозы и бронированный автомобиль: оккупанты понесли потери в Харькове

РФ несет потери/Фото: Wikimedia Commons, коллаж: "Сегодня"

Украинские защитники продолжают уничтожать врага. За 6 марта в Харькове оккупантылишились двух вражеских самолетов, четырех бензовозов противника с горючим, трех грузовых автомобилей ГАЗ-66. Кроме того, наши военные взяли бронированный автомобиль "Тигр".

Об этом сообщил глава Харьковской ОГА Олег Синегубов.

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Утром силы противовоздушной обороны Харькова уничтожили штурмовик Су-25.

"Пилоту самолета удалось катапультироваться, подразделения Вооруженных Сил Украины совместно с силами территориальной обороны, Национальной гвардии и Службы безопасности Украины ведут активные поиски воздушного преступника", — рассказал Синегубов.

Кроме того, украинские защитники ликвидировали еще один истребитель Су-25 около 18.15. Он был сбит подразделением Национальной гвардии Украины из зенитно-ракетного комплекса в районе ХАЗ. Пилот катапультироваться не успел и погиб на месте.

Кроме того, за 6 марта силами Национальной гвардии Украины и теробороны города в районе Русской Лозовой уничтожены:

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4 бензовоза противника с горючим;

3 грузовых автомобилей ГАЗ-66;

взят 1 бронированный автомобиль "Тигр".

Что еще происходило 6 марта

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