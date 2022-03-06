Самолеты, бензовозы и бронированный автомобиль: оккупанты понесли потери в Харькове

РФ несет потери/Фото: Wikimedia Commons, коллаж: "Сегодня"
Украинские защитники продолжают уничтожать врага. За 6 марта в Харькове оккупантылишились двух вражеских самолетов, четырех бензовозов противника с горючим, трех грузовых автомобилей ГАЗ-66. Кроме того, наши военные взяли бронированный автомобиль "Тигр".
Об этом сообщил глава Харьковской ОГА Олег Синегубов.
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Утром силы противовоздушной обороны Харькова уничтожили штурмовик Су-25.
"Пилоту самолета удалось катапультироваться, подразделения Вооруженных Сил Украины совместно с силами территориальной обороны, Национальной гвардии и Службы безопасности Украины ведут активные поиски воздушного преступника", — рассказал Синегубов.
Кроме того, украинские защитники ликвидировали еще один истребитель Су-25 около 18.15. Он был сбит подразделением Национальной гвардии Украины из зенитно-ракетного комплекса в районе ХАЗ. Пилот катапультироваться не успел и погиб на месте.
Кроме того, за 6 марта силами Национальной гвардии Украины и теробороны города в районе Русской Лозовой уничтожены:
- 4 бензовоза противника с горючим;
- 3 грузовых автомобилей ГАЗ-66;
- взят 1 бронированный автомобиль "Тигр".
Что еще происходило 6 марта
- 6 марта в Виннице российские военные обстреляли ракетами аэродром. На кадрах видео видно несколько ударов и огонь.
- Обстрел аэропорта в Виннице 6 марта произошел с южного направления, из акватории Черного моря.
- По этому поводу президент Украины Владимир Зеленский записал видеообращение к Западу, в котором в очередной раз попросил закрыть нам небо ПВО, переданным НАТО. Это необходимо, поскольку оккупанты готовят вторую волну широкомасштабного наступления, предупредил секретарь СНБО Алексей Данилов.
- Под Николаевом украинские силовики разгромили батальонно-тактическую группу оккупантов. Большинство ее личного состава – бывшие наши военные, которые в 2014 году предали Украину и перешли на сторону РФ в Крыму.
- В Киеве над детской больницей "Охматдет" сбили крылатую ракету. В здании есть несколько повреждений, а врачи продолжают работать.
- В Украине с начала российского вторжения в территориальную оборону вступили уже 100 тысяч человек. После завершения войны тероборона станет частью системы обороны Украины.