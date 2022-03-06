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Грабят и бомбят города: в Генштабе рассказали, что творят оккупанты. Главное об 11-м дне войны

Мария Николаенко Мария Николаенко Редактор Власть Сегодня
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6 марта, 21:04
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Генеральный штаб обнародовал сводку военных действий за 6 марта
Оккупанты продолжают убивать мирных жителей Украины
Оккупанты продолжают убивать мирных жителей Украины / Фото: Коллаж: Сегодня

Генеральный штаб ВСУ отчитался об обстановке за одиннадцатые сутки противостояния Украины военному вторжению России.

Не достигнув успешного продвижения подразделений, оккупационные войска в нарушение Международного гуманитарного права продолжают наносить ракетно-бомбовые удары по объектам гражданской транспортной инфраструктуры, обстреливать и убивать мирное население, говорится в сообщении.

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"В населенном пункте Липцы (Харьковская область) оккупанты забирали телефоны местных жителей, заставляют надевать белые и красные повязки на руку, а на зданиях вывешивать белые тряпки. Около 14 часов противником был нанесен массированный ракетный удар по аэропорту "Винница", в течение дня не прекращаются обстрелы Мариуполя, Ирпеня и других украинских городов и сел", – сообщает Генштаб.

Также говорится о том, что в связи со значительными потерями, которые понесли оккупанты с начала войны, в Краснодарском крае начата скрытая мобилизация, увеличено распространение пропагандистских материалов о "зверствах неофашистов и необходимости уничтожения фашизма".

Кроме того, подразделения ВСУ осуществили контратаку на Мариупольском направлении и уничтожили три танка, четыре БМП, два бронированных машины "Тигр" и около 30 российских оккупантов, два захватчика попали в плен. Есть потери российских войск и по другим направлениям.

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