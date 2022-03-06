Грабят и бомбят города: в Генштабе рассказали, что творят оккупанты. Главное об 11-м дне войны

Генеральный штаб ВСУ отчитался об обстановке за одиннадцатые сутки противостояния Украины военному вторжению России.
Не достигнув успешного продвижения подразделений, оккупационные войска в нарушение Международного гуманитарного права продолжают наносить ракетно-бомбовые удары по объектам гражданской транспортной инфраструктуры, обстреливать и убивать мирное население, говорится в сообщении.
"В населенном пункте Липцы (Харьковская область) оккупанты забирали телефоны местных жителей, заставляют надевать белые и красные повязки на руку, а на зданиях вывешивать белые тряпки. Около 14 часов противником был нанесен массированный ракетный удар по аэропорту "Винница", в течение дня не прекращаются обстрелы Мариуполя, Ирпеня и других украинских городов и сел", – сообщает Генштаб.
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Также говорится о том, что в связи со значительными потерями, которые понесли оккупанты с начала войны, в Краснодарском крае начата скрытая мобилизация, увеличено распространение пропагандистских материалов о "зверствах неофашистов и необходимости уничтожения фашизма".
Кроме того, подразделения ВСУ осуществили контратаку на Мариупольском направлении и уничтожили три танка, четыре БМП, два бронированных машины "Тигр" и около 30 российских оккупантов, два захватчика попали в плен. Есть потери российских войск и по другим направлениям.
Что еще происходило 6 марта
- 6 марта в Виннице российские военные обстреляли ракетами аэродром. На кадрах видео видно несколько ударов и огонь.
- Обстрел аэропорта в Виннице 6 марта произошел с южного направления, из акватории Черного моря.
- По этому поводу президент Украины Владимир Зеленский записал видеообращение к Западу, в котором в очередной раз попросил закрыть нам небо ПВО, переданным НАТО. Это необходимо, поскольку оккупанты готовят вторую волну широкомасштабного наступления, предупредил секретарь СНБО Алексей Данилов.
- Под Николаевом украинские силовики разгромили батальонно-тактическую группу оккупантов. Большинство ее личного состава – бывшие наши военные, которые в 2014 году предали Украину и перешли на сторону РФ в Крыму.
- В Киеве над детской больницей "Охматдет" сбили крылатую ракету. В здании есть несколько повреждений, а врачи продолжают работать.
- В Украине с начала российского вторжения в территориальную оборону вступили уже 100 тысяч человек. После завершения войны тероборона станет частью системы обороны Украины.