Кремль готовит провокации с использованием принудительно мобилизованных жителей ОРДЛО

Подразделения обладают крайне низкой мотивацией

Оккупанты планируют использовать мобилизованных для провокаций в южных регионах/Фото: коллаж: "Сегодня"

Оккупанты снова планируют провокации с использованием принудительно мобилизованных жителей ОРДЛО.

Об этом сообщает пресс-служба СНБО.

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"Вероятно, в Крыму вчера прибыл эшелон с личным составом 131 стрелкового полка 1-го АК, мобилизованного на ТОТ Донецкой и Луганской обл. Оккупанты планируют использовать их для провокаций в южных регионах", — говорится в сообщении.

По информации СНБО, у подразделений крайне низкая мотивация, поскольку они принудительно мобилизованы.

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