Смертельна ДТП з маршруткою під Черніговом: поліція затримала водія фури

При цьому 40-річний водій маршрутки загинув у ДТП. / Фото: Колаж: Сьогодні

Поліція затримала водія вантажівки, який не впорався з керуванням та зіткнувся з маршруткою поблизу Чернігова 7 грудня. В результаті загинули 13 людей.

Про це повідомляє "Суспільне".

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Водія затримали після того, як йому надали меддопомогу. Нині він перебуває в спеціалізованій палаті під охороною поліції.

"Вирішується питання про повідомлення водію про підозру у скоєнні злочину, передбаченого частиною 3 статті 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинили загибель кількох людей)", – сказав начальник ГУНП у Чернігівській області Володимир Нідзельський.

Наразі слідство збирає матеріали про подію, встановлює та опитує свідків. На місці події вже проведена трасологічна експертиза для визначення точного місця і куту зіткнення транспортних засобів. Також призначені експертизи технічного стану транспортних засобів. Зокрема, буде досліджено роботу гальм, рульових коліс та ступінь зношеності шин транспортних засобів.

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Коли буде суд

Як розповіли новинам "Сьогодні", зараз вирішується питання про те, коли буде суд, на якому оберуть запобіжний захід водію фури.

"Поки що він у лікарняній палаті під охороною поліції", – сказала спікер поліції Чернігівської області Наталія Слабеняк.

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