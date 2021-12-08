Смертельна ДТП з маршруткою під Черніговом: поліція затримала водія фури

При цьому 40-річний водій маршрутки загинув у ДТП. / Фото: Колаж: Сьогодні
Поліція затримала водія вантажівки, який не впорався з керуванням та зіткнувся з маршруткою поблизу Чернігова 7 грудня. В результаті загинули 13 людей.
Про це повідомляє "Суспільне".
Водія затримали після того, як йому надали меддопомогу. Нині він перебуває в спеціалізованій палаті під охороною поліції.
"Вирішується питання про повідомлення водію про підозру у скоєнні злочину, передбаченого частиною 3 статті 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинили загибель кількох людей)", – сказав начальник ГУНП у Чернігівській області Володимир Нідзельський.
Наразі слідство збирає матеріали про подію, встановлює та опитує свідків. На місці події вже проведена трасологічна експертиза для визначення точного місця і куту зіткнення транспортних засобів. Також призначені експертизи технічного стану транспортних засобів. Зокрема, буде досліджено роботу гальм, рульових коліс та ступінь зношеності шин транспортних засобів.
Коли буде суд
Як розповіли новинам "Сьогодні", зараз вирішується питання про те, коли буде суд, на якому оберуть запобіжний захід водію фури.
"Поки що він у лікарняній палаті під охороною поліції", – сказала спікер поліції Чернігівської області Наталія Слабеняк.
Що відомо про ДТП під Черніговом
- Аварія сталася 7 грудня близько 7.55. Спочатку повідомлялося про 10 загиблих та 7 травмованих. Маршрутка їхала з Борзни до Чернігова через Сосницю.
- Трохи пізніше з'явилися перші фото з місця події.
- Незабаром новинам "Сьогодні" розповіли у ДСНС Чернігівської області, що ділянка траси, на якій сталося ДТП, не аварійно небезпечна. Рятувальники припустили, що причини можуть бути дві – або слизька дорога, або порушення правил дорожнього руху з боку водіїв.
- У поліції уточнили, що з-поміж загиблих дітей немає. Водiй вижив. Згодом стало відомо, що серед постраждалих підліток – він у реанімації.
- На час роботи правоохоронців рух автодорогою перекрито в обох напрямках. Поліцейські організували об'їзд місця події ділянкою автодороги Городня – Сновськ – Березне та назад.
- Жертв та постраждалих могло бути більше. Частина людей хотіли сісти в цей автобус у Сосниці, але врешті-решт передумала, уточнили сайт "Сегодня" в ОТГ.
- За останніми даними – 13 людей загинули ще 7 у лікарнях Чернігова. Ті, хто вижив, перебувають у тяжкому стані.
- Згодом стали відомі імена загиблих в ДТП. Наймолодшій з них було 19 років.
- У прокуратурі заявили, що один із ймовірних факторів, які могли призвести до аварії – погодні умови. Але вже є питання до стану дорожнього покриття та службам, які мають обслуговувати дорогу. Також до технічного стану автобуса.
- Свідок смертельної ДТП під Черніговом розповів, що перед фурою почали зупинятися авто та її занесло, після чого сталося зіткнення з автобусом
- Точну причину аварії зможуть встановити за два місяці, як дізнався Телеграм-канал PavlovskyNews. Слідчі вивчають маршрутку та вантажівку, гальмівні шляхи, збирають докази, які потім відправлять на експертизу.