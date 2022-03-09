"Заспокійливе" від Арестовича: ЗСУ не дають противнику можливості пересуватися

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Радник Офісу президента Олексій Арестович розповів на брифінгу про ситуацію в Україні на 14 день війни.

"Агресор сьогодні вночі активних дій не проводив. Він використовує паузу для перегрупування, накопичення сил та спроб переміщатися за тими напрямками, які визначені у них як головні: Київ, Харків, Маріуполь, Миколаїв. Але це їм не вдається, наші Збройні Сили та тероборона завдають по них ударів, не даючи їм можливості пересуватися", – сказав він.

Ситуацію контролює військово-політичне керівництво країни та командування Збройних Сил, наголосив Арестович.

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"Ми завдаємо втрат противнику. Противник втрачає морально-вольові якості, перебуває здебільшого у безпорадному стані, здається нашим військам і переносить основні зусилля в інформаційно-психологічний простір. До речі, наші фахівці з'ясували, що більшість інформації, яку вони подають як знищену українську техніку — це знищена техніка російських військ, яку вони знімають і подають у такому ракурсі, ніби це втрати ЗСУ. Збройні сили України та сили тероборони, звичайно, зазнають втрат. Але ці втрати набагато менші, ніж у ворога", — сказав він.

Також Арестович зазначив, що керівництво країни докладає всіх зусиль для евакуації мирних жителів із Сум, Харкова, Чернігова, Броварів, Гостомелю, Бучі, Маріуполя. Сьогодні вранці частина коридорів запрацювала.

Війна в Україні 9 березня

Українські захисники вже чотирнадцятий день відбивають атаки російських окупантів. Поки що військам РФ прогнозують ганебний кінець "операції в Україні", як її називають окупанти, всій країні-агресору загрожує дефолт.

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Проте військові продовжують обстрілювати та вбивати мирних українців. Під черговий авіаудар знову потрапила Охтирка Сумської області – деякі будинки бомбами буквально зрівняли з землею.

Сили ЗСУ знищили ворожу базу в районі селища Дергачі, з якої обстрілювали міські райони Харкова За словами голови ОВА Олега Синегубова, окупанти відступили до Росії через кордон.

Через російських окупантів Чорнобильська атомна електростанція залишилася повністю без електропостачання.

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Російські військові, які потрапляють у полон, почали зізнаватись у намірах захопити міста в Україні. Один із них розповів, що їхав не на навчання, а на війну в Україну.

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